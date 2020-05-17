Terör örgütü DHKP-C'yi sosyal medyada destekleyen ve terör örgütü propagandası yaptığı belirtilen "İsimsizler hareketi"elebaşı Taylan Kulaçoğlu'nun ardından ona destek veren Hakan Gülseven de gözaltına alındı.

"SUÇ İŞLEMEYE TAHRİK VE SUÇU VE SUÇLUYU ÖVME"

''İsimsizler Hareketi'' adı altında provokasyon yapan ve DHKP-C'yi destekleyen Taylan Kulaçoğlu şok bir baskınla Ayvalık'ta gözaltına alınmıştı.

Açıkça provokasyon yapan DHKP-C'li Taylan Kulaçoğlu'nu sosyal medyadan destekleyen Hakan Gülseven hakkında da nöbetçi Cumhuriyet Savcılığı tarafından, "Suç İşlemeye Tahrik ve Suçu ve Suçluyu Övme" suçlarından dolayı soruşturma başlatıldı.

Gülseven adli işlem için aynı soruşturma kapsamında gözaltına alınarak Ayvalı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.

SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN TERÖR PROPAGANDASI

Terör örgütü DHKP-C'yi sosyal medyada destekleyen ve terör örgütü propagandası yaptığı belirtilen Taylan Kulaçoğlu ismindeki kişi "İsimsizler Hareketi" adı altında Twitter'da bir hesabı yönetiyordu.

2016 yılında Redhack'dan gözaltına alınan Taylan Kulaçoğlu, İsimsizler Hareketi adı altında ayrıca 30 Nisan 2020 tarihinde Telegram'da da bir kanal açarak örgütleme faaliyetini başlatmıştı.



TÜRKİYE'DE KARGAŞA ÇIKARMAK İSTİYORDU

İsimsizler Hareketi, TT listesi belirlemek, sosyal medyada düşüncelerine uygun olmayan hesapları hedef seçmek gibi faaliyetlerinin yanı sıra provokasyon içerikli tweet yani iletiler atarak Türkiye'de kargaşa çıkarmak ve manipülasyon yapmayı hedefleyen paylaşımlar yapıyordu.



Gezi Kalkışması'nda olduğu gibi sosyal medyadan 'gezivari' bir ayaklanma özlemi duyduğu yine paylaşımlarından ortaya çıkıyor.