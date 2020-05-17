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    • 18.05.2020 00:26
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    Son dakika: DHKP-C provokasyonu yapan 'nun evinde ruhsatsız silah ele geçirildi

    Son dakika haberine göre, “” adı altında provokasyon yapan DHKP-C'yi destekleyen 'nun evinin bahçesinde yapılan aramada bulunan çantanın içinde yapılan aramada laptop ve ruhsatsız silah ele geçirildi. İsimsizler Hareketi, listesi belirlemek, düşüncelerine uygun olmayan hesapları hedef seçmek gibi faaliyetlerinin yanı sıra provokasyon içerikli tweet yani iletiler atarak 'de kargaşa çıkarmak ve manipülasyon yapmayı hedefleyen paylaşımlar yapıyordu.

    Evinde ruhsatsız silah ele geçirildi
    "İsimsizler Hareketi" adı altında provokasyon yapan DHKP-C'yi destekleyen 'nun evinin bahçesinde yapılan aramada bulunan çantanın içinde yapılan aramada laptop ve ruhsatsız silah ele geçirildi.





    PROVOKATİF PAYLAŞIMLAR YAPIYORDU!
    , listesi belirlemek, düşüncelerine uygun olmayan hesapları hedef seçmek gibi faaliyetlerinin yanı sıra provokasyon içerikli tweet yani iletiler atarak 'de kargaşa çıkarmak ve manipülasyon yapmayı hedefleyen paylaşımlar yapıyordu.


    NELER YAŞANMIŞTI? TAYLAN KULAÇOĞLU KİMDİR?
    Terör örgütü DHKP-C'yi sosyal medyada destekleyen ve terör örgütü propagandası yaptığı belirtilen Taylan Kulaçoğlu ismindeki kişi "İsimsizler Hareketi" adı altında Twitter'da bir hesabı yönetiyordu.

    2016 yılında Redhack'dan gözaltına alınan Taylan Kulaçoğlu, İsimsizler Hareketi adı altında ayrıca 30 Nisan 2020 tarihinde Telegram'da da bir kanal açarak örgütleme faaliyetini başlatmıştı.

    TÜRKİYE'DE KARGAŞA ÇIKARMAK İSTİYORDU
    İsimsizler Hareketi, TT listesi belirlemek, sosyal medyada düşüncelerine uygun olmayan hesapları hedef seçmek gibi faaliyetlerinin yanı sıra provokasyon içerikli tweet yani iletiler atarak Türkiye'de kargaşa çıkarmak ve manipülasyon yapmayı hedefleyen paylaşımlar yapıyordu.

    Gezi Kalkışması'nda olduğu gibi sosyal medyadan 'gezivari' bir ayaklanma özlemi duyduğu yine paylaşımlarından ortaya çıkıyor.


    TAKVİM.COM.TR ÖZEL

    Haberler Güncel Son dakika: DHKP-C provokasyonu yapan Taylan Kulaçoğlu'nun evinde ruhsatsız silah ele geçirildi
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