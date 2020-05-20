Askerlik yerleri ne zaman belli olacak? Askerlik celp tarihleri ne zaman? Askerlik çağına gelen ve askere gidecek vatandaşlar askerlik yerleri ne zaman belli olacak sorusuna yanıt arıyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında askere alımlar ve terhisler durdurulmuştu. Terhis olması gereken askerlerin de askerliği uzamış oldu. Peki, askerlik yerleri ne zaman belli olacak? Askerlik celp tarihleri ne zaman? İşte detaylar..
ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN BELLİ OLACAK?
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, koronavirüs salgınıyla mücadelede girilen kritik süreçte alınan tüm tedbirlere rağmen celp ve terhislerin bu aşamada yapılmasının Mehmetçik, toplum ve TSK için risk oluşturduğunu, bu nedenle nisan ayındaki celp işleminin ertelenmesi ile Kasım 2019 celp döneminde silah altına alınanların hizmet süresinin bir ay uzatılmasına yönelik çalışma içinde olduklarını açıklamıştı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz haftalarda Tarabya'daki Huber Köşkü'nde video konferans yöntemiyle düzenlenen Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, askerlik terhis işlemlerinin 31 Mayıs'ta başlayacağını söyledi.
Erdoğan açıklamasında; Milli Savunma Bakanlığının atama, görevlendirme ve personel temin faaliyetlerinin 1 Haziran'da, celp işlemlerinin 5 Haziran'da, bedelli askerlik işlemlerinin ise 20 Haziran'da yeniden başlayacağını söyledi.
BEDELLİ ASKERLİK İŞLEMLERİ
2020 yılı bedelli askerlik ücreti sene başında 35 bin 54 lira, dövizle askerlik ücreti ise 5 bin 261 euro olarak belirlendi.
Bedelli askerlik hizmeti kapsamında bu yıl müracaat edecek yükümlülerin, 31 Aralık saat 18.00'e kadar başvurularını tamamlamaları gerekiyor.
Fiili askerlik hizmetine başlayanlar ile bakaya, yoklama kaçağı ve saklıların bedelli askerliğe başvuru hakkı bulunmuyor.