Askerlik yerleri ne zaman belli olacak? Askerlik celp tarihleri ne zaman? Askerlik çağına gelen ve askere gidecek vatandaşlar askerlik yerleri ne zaman belli olacak sorusuna yanıt arıyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında askere alımlar ve terhisler durdurulmuştu. Terhis olması gereken askerlerin de askerliği uzamış oldu. Peki, askerlik yerleri ne zaman belli olacak? Askerlik celp tarihleri ne zaman? İşte detaylar..

ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, koronavirüs salgınıyla mücadelede girilen kritik süreçte alınan tüm tedbirlere rağmen celp ve terhislerin bu aşamada yapılmasının Mehmetçik, toplum ve TSK için risk oluşturduğunu, bu nedenle nisan ayındaki celp işleminin ertelenmesi ile Kasım 2019 celp döneminde silah altına alınanların hizmet süresinin bir ay uzatılmasına yönelik çalışma içinde olduklarını açıklamıştı.