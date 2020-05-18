Ramazan Bayramında sokağa çıkma yasağı olacak mı? Gözler Başkan Erdoğan'da

AVM, BERBER SONUÇLARI

Toplantıda ayrıca seyahat yasağının kaldırıldığı illere kademeli ve kontrollü olmak üzere yenilerinin eklenmesi de bekleniyor. Kabinede 11 Mayıs'ta açılan AVM'ler, berberler ve kuaförlerde bir haftalık dönemde kurallara uygun hareket edilip edilmediği konusu ve sahadan gelen sonuçlar da değerlendirilecek.

OKTAY'DAN NORMALLEŞME TAKVİMİ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın dinamik şekilde izlenen ve haftalık olarak güncellenecek normalleşme takvimiyle ilgili brifing vereceği toplantıda başta ekonomi olmak üzere, turizmde, sağlıkta, eğitimde, tarımda, ulaştırmada ve ticarette hayata geçirilecek normalleşme adımları ve dönüşüm çalışmaları konusunda bakanlar bilgilendirmede bulunacak.

Toplantıda turizmde normalleşmenin hayata geçmesiyle hareketlenecek tatil bölgelerinde ve otellerde alınan tedbirler de görüşülecek.

65 YAŞ ÜSTÜ, 20 YAŞ ALTI

65 yaş ve üzeri için dün 6 saatliğine sokak izni sonuçlarının da ele alınacağı toplantıda, illerden gelen son durum da değerlendirilecek. Ayrıca, 65 yaş üstü ve 20 yaş altı için getirilen sokağa çıkma yasaklarının esnetilmesine dönük Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda atılacak adımların da karara bağlanması planlanıyor.

ÇİFTE BAYRAM BEKLENTİSİ

30 büyükşehir ve Zonguldak'la başlayıp halen 15 kentte uygulanan sokağa çıkma yasaklarının da bayramdan sonra tamamen sonlandırılması planlanıyor.

Erdoğan, tedbirlere uyulması durumunda "Ramazan'ın ardından çifte bayram yaşayacağız" açıklaması yapmıştı. Kabinede dünya genelinde virüsle mücadelede son durum, Türkiye'de ikinci dalganın önlenmesine dönük öneriler de ele alınacak.