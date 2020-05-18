



"TÜRKİYE'NİN VERİSİ TÜRKİYE'DE KALMALI" SLOGANIYLA KURULAN VERİ MERKEZİ

"Çağın petrolü" olarak nitelendirilen veriyi işleyip anlamlandırmak ve katma değerli ürünlere dönüştürebilmek amacıyla Türkiye'de bilgi ve iletişim teknolojilerinin merkezi ve yön veren kurumu olan BTK, "Türkiye'nin verisi Türkiye'de kalmalı" sloganıyla kendi veri merkezini de kurarak ülkenin hizmetine sundu.

Veri merkezi 5 bin metrekarelik kapalı alanı, içerdiği data miktarı ile kamunun en büyük veri merkezlerinden birisi niteliğini taşırken uçtan uca yedekli olarak hizmet sağlamak üzere tasarlandı.

Türkiye'nin en büyük yazılım tabanlı "network" mimarisine sahip olarak tasarlanan veri merkezi sayesinde, marka bağımsız yerli ürünlerin gelişimine olanak sağlama, mevcut altyapıdaki veri hızını artırma, yeni teknolojinin kullanımı ile IT (bilgi teknolojileri) ekipmanlarında enerji tüketiminde azalma, operasyon kolaylığı elde edilmesi hedefleniyor.

Veri merkezinin yapımında yerli ve milli ürünlerin seçimi ve kullanımına özen gösterildi. Bu kapsamda trafolar, kabinler, enerji iletim hatları gibi yerlerde yerli ürünler kullanılarak, toplamda en üst seviyede yerlilik oranına ulaşıldı.