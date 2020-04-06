Sağlık Bakanı Fahrettin Koca corona virüs son durum açıklaması! 6 Nisan koronavirüs ölü ve vaka sayısı kaç?

SAĞLIK BAKANI KOCA İSTANBUL İÇİN KORONAVİRÜS TOPLANTISI YAPTI

Sağlık Bakanı Koca, yeni tip koronavirüs vakalarının en çok görüldüğü İstanbul'daki mevcut durum için İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri ve hastane başhekimleriyle video konferans yöntemiyle toplantı yaptı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kovid-19 vakalarının en çok görüldüğü İstanbul için İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, kamu ve üniversite hastaneleri başhekimleri ile video konferans gerçekleştirdik. Hastaların durumuyla, yoğun bakım ve servislerin doluluk oranını, tedavi protokolleri ve ihtiyaçları ele aldık." ifadelerine yer verdi.