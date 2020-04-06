Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Avrupa ülkeleri içinde tedbirleri en erken alan biziz

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı gün gün alınan önlemlerin yer aldığı bir paylaşım yaptı.
Bakan Koca paylaşımında, "Avrupa ülkeleri içinde tedbirleri en erken alan biziz. İzolasyonda başarılı olursak, erken tedbir avantajından tam olarak yararlanabiliriz." ifadelerini kullandı.
İşte Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın o paylaşımı;
Bakan Koca paylaşımında, "Avrupa ülkeleri içinde tedbirleri en erken alan biziz. İzolasyonda başarılı olursak, erken tedbir avantajından tam olarak yararlanabiliriz." ifadelerini kullandı.
İşte Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın o paylaşımı;
Video, Koronavirüse karşı alınan tedbirleri, Avrupa bazında gün gün gösteriyor. Avrupa ülkeleri içinde tedbirleri en erken alan biziz. İzolasyonda başarılı olursak, erken tedbir avantajından tam olarak yararlanabiliriz. pic.twitter.com/l9LefWqJGT— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 6, 2020
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