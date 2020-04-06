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    • 07.04.2020 01:09
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    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Avrupa ülkeleri içinde tedbirleri en erken alan biziz

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hesabından koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı gün gün alınan önlemlerin yer aldığı bir paylaşım yaptı. paylaşımında, "Avrupa ülkeleri içinde tedbirleri en erken alan biziz" ifadesini kullandı.

    Sağlık Bakanı Koca'dan 'koronavirüs' paylaşımı
    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hesabı Twitter üzerinden koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı gün gün alınan önlemlerin yer aldığı bir paylaşım yaptı.


    paylaşımında, "Avrupa ülkeleri içinde tedbirleri en erken alan biziz. İzolasyonda başarılı olursak, erken tedbir avantajından tam olarak yararlanabiliriz." ifadelerini kullandı.

    İşte Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın o paylaşımı;

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