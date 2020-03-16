Coronavirüse karşı tüm yurtta önlemler artırıldı

Suudi Arabistan'dan önceki gece uçakla gelen umreciler, havaalanında ilk muayeneden geçirildi. Durumu şüpheli 5 kişi hastaneye sevk edildi.Yaklaşık 10 bin kişi ise Ankara ve Konya'daki 5 öğrenci yurduna yerleştirildi. 14 gün boyunca gözetim altında tutulacakları bildirildi.Konya'daki 2 bin 228 kişi kapasiteli Tahir Büyükkörükçü ve 2 bin 710 kişilik Kutalmışoğlu yurtları karantina oteli oldu.Karantinaya böyle gittiler.Sağlık görevlileri maske ve gözlükle çalıştı.Havaalanından otobüslere bindirilen umreciler, yurtlara taşındı.Akrabalarını karşılamak isteyenlerin karantina bölgesine girişine izin yok.Virüs, İngiltere 'de de etkisini gösterdi. 21 kişi can verdi. 93'lük Kraliçe Elizabeth de Buckingham Sarayı'nı terk edip başka bir konuta yerleşti.Virüs, İspanya 'yı salladı. Hükümet OHAL kararı aldı. Başbakan Sanchez'in karısı Begona Gomez de salgına yakalandı.Viyana sokaklarındaki kafe, bar ve restoranlar kapatıldı.Venedik'teki Rialto Köprüsü, tarihin en sakin gününü yaşadı.Coronavirüs salgınına karşı okullar kapatıldı. Çalışan aileler için formül arandı.Evladı evde olana izin hakkı verilecek. Mazeret izni de uzatılabilecek.

Futbolun bir numarası Christiano Ronaldo, kendini tecrit etti. Ancak insanları da ihmal etmedi.Portekız'deki otellerini hastaneye dönüştüreceğini söyledi. Doktorların maaşını da ödeyeceğini belirtti.Arzu Sabancı, Slovenya'da dinlenip kaydı! Ancak ne Coronavirüs'ü ne de salgını umursadı!Türkiye'ye dönüşte 14 kuralına uymadı. Tepki topladı: Sağlığımızı tehlikeye atıyorsunuz!

Ankara'ya ve Konya'ya gelen Umre yolcuları, sağlık taramasından geçirildi. Ardından Ankara'da 3, Konya'da 2 öğrenci yurdunda karantinaya alındı. İlk etapta sayının 10 bin 330 olduğu açıklandı. Sayının önümüzdeki günlerde artacağı anlatıldı.Diyanet İşleri Başkanlığı, hala Umre'de olan 10 bine yakın ziyaretçinin, tur sürelerinin beklenmeden acil geri dönmelerinin sağlanacağını açıkladı. Yurtlara yerleştirilen umre ziyaretçileri 14 gün boyunca takip edilecek. Hastalık semptomaları gösterenler hastanelere sevk edilecek.

VİMER-189

ngiltere'de

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hasta sayısının arttığını söyledi. Koca, "Açıkladığımız ilk vakanın gözlem altında tutulan çevresindeki iki kişiye tanı konmuştur. Avrupa ülkelerinden gelmiş 7, Amerika'dan gelmiş 3 vakamız var" dedi. Böylece hasta sayısı 18'e yükseldi.Başkan Erdoğan'ın talimatıyla Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın başkanlığında yapılan toplantıda yurt dışında bulunanlar ile ilgili önemli kararlar alındı. Buna göre; Almanya, İspanya, Fransa, Avusturya, Norveç, Danimarka, İsveç, Belçika ve Hollanda'da bulunan vatandaşların bugün 17.00'ye kadar Türk diplomatik temsilciliklerine başvurmaları istendi.ANKARA ve Konya'da yurtlara yerleştirilen Umre ziyaretçileri, tek tek kontrolden geçirildi. Ateşi yüksek çıkan, baş ağrısı, öksürük gibi belirtileri olanlar, şüpheli olarak bildirildi. Bu semptomları taşıdığı belirlenensvek edildi. Kontrollerin devam ettiği bildirildi.Wuhan kentinde ortaya çıkan Coronavirüs, tüm dünyaya yayıldı. Türkiye'de dolandırıcılar, virüsü kullanmaya başladı. Sağlık bakanlığından aradıklarını söyleyen şüpheliler, risk taraması,. Sağlık Bakanı, "Sizi 184'ten arayıp bilgilendiriyor, ondan sonra geliyoruz. Test amacıyla geldiğini söyleyenleri içeri almayın " dedi.ALO-175 TAKVİM 0212 354 37 80'E İHBAR EDİN!Türkiye'de de ortaya çıktı. Düzce'de kolonya imalathanesinbir düğünde Coronavirüs nedeniyle kimse tokalaşmadı.İçişleri Bakanlığı, 81 İl Valiliğine Coronavirüs tedbirleri konulu ek genelge gönderdi. Genelgeye göre, Coronavirüs salgını nedeniyle pavyon, diskotek, bar, gece kulüplerinin bugün saat 10.00 itibariyle geçici süreliğine faaliyetleri durduruldu.annesineteşhisi konulanyeni doğan bebeğin,virüs testi pozitifçıktı.Vuhan kentinde ortaya çıkan Coronavirüs (Kovid- 19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı, virüs bulaşmış hasta sayısı ise 156 bin 396'ya yükselirken; 73 bin 968 kişi de tedavi edildi.dün virüs nedeniyle 368 kişi daha hayatını kaybetti. Ölü sayısı 1809'a yükselen ülkede, virüsün bulaştığı kişi sayısı ise 24 bin 747'ye çıktı. ABD'de de ölü sayısı 59'a yükseldi.ölü sayısı 293, vaka sayısı ise 7 bin 753'e çıktı. Ülkede, Kovid-19 ile ilgili açıklanan günlük verilerde bu zamana kadarki en yüksek artış oldu. Olağanüstü halin getirdiği sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edenlere 100 ila 600 avro ceza kesilecek.ortaya çıkannedeniyle ülkeler önlem aldı. İngiltere virüsü hiç umursamadı. Başbakan, salgının kaçınılmaz boyuta ulaştığını ve hastalığın yavaşlatılarak kontrollü şekilde yayılması gerektiğini savundu. En kötü senaryoya göre 66 milyonluk İngiltere nüfusunun yüzdei virüs kapacak ve öldürücülük oranı yüzde 1 bile olsaCaddelerde el yakıma yerleri kuruldu.Turizm merkezi Fransa'da sokaklar boş kaldı.Dini lider Papa, boş meydanları selamladı.Evden çıkanlar göl kenarında dinleniyor.Almanya'da insanlar birbirine yaklaşmıyor.KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 550 Alman vatandaşı karantinaya alındı.İRAN Cumhurbaşkanı Ruhani, hiçbir kentin karantinaya alınmadığını ve esnafın ticari faaliyetlerine sınırlama getirilmediğini açıkladı.