İran'ın güneyindeki Hürmüzgan eyaletine bağlı Hemir ilçesinde 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Tahran Üniversitesi Sismoloji merkezinden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Hemir ilçesinin Ruyder kasabası olan 5,4 büyüklükteki deprem, yerel saatle 01.34'te kaydedildi. Depremin 16 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi. Deprem sonucu can ya da mal kaybı olup olmadığına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------2020.03.16 00:52:56 38.7465 24.4417 4.8 -.- 3.4 3.3 EGE DENIZI İlksel2020.03.16 00:36:25 37.8815 26.8512 9.5 -.- 2.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel2020.03.15 22:56:06 38.3157 38.8718 12.1 -.- 1.4 -.- CIGIRLI-PUTURGE (MALATYA) İlksel2020.03.15 22:43:27 38.9397 26.1642 9.0 -.- 2.6 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel2020.03.15 22:21:51 38.3633 39.0983 6.7 -.- 2.1 -.- KILICKAYA-SIVRICE (ELAZIG) İlksel2020.03.15 22:09:16 38.3937 39.1632 17.0 -.- 2.2 -.- KOSEBAYIR-SIVRICE (ELAZIG) İlksel2020.03.15 22:08:37 36.8985 28.4162 10.7 -.- 1.8 -.- YESILCAM-ULA (MUGLA) İlksel2020.03.15 21:54:45 38.3722 39.1172 7.5 -.- 0.9 -.- KILICKAYA-SIVRICE (ELAZIG) İlksel2020.03.15 21:24:58 38.4893 44.1883 5.0 -.- 3.2 -.- ORENBURC-SARAY (VAN) İlksel2020.03.15 21:04:42 38.9470 26.1478 9.5 -.- 2.7 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel2020.03.15 20:27:08 36.0973 31.1717 28.1 -.- 4.1 -.- AKDENIZ İlksel2020.03.15 19:40:29 36.9317 27.9053 16.7 -.- 3.3 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel2020.03.15 19:26:34 38.2648 38.8733 12.8 -.- 1.3 -.- CENGELLI-PUTURGE (MALATYA) İlksel2020.03.15 19:15:00 38.3203 39.0205 3.8 -.- 1.0 -.- DOGANYOL (MALATYA) İlksel