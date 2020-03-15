İran'ın güneyindeki Hürmüzgan eyaletine bağlı Hemir ilçesinde 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Tahran Üniversitesi Sismoloji merkezinden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Hemir ilçesinin Ruyder kasabası olan 5,4 büyüklükteki deprem, yerel saatle 01.34'te kaydedildi. Depremin 16 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi. Deprem sonucu can ya da mal kaybı olup olmadığına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.
SON DEPREMLER
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2020.03.16 00:52:56 38.7465 24.4417 4.8 -.- 3.4 3.3 EGE DENIZI İlksel
2020.03.16 00:36:25 37.8815 26.8512 9.5 -.- 2.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2020.03.15 22:56:06 38.3157 38.8718 12.1 -.- 1.4 -.- CIGIRLI-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2020.03.15 22:43:27 38.9397 26.1642 9.0 -.- 2.6 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2020.03.15 22:21:51 38.3633 39.0983 6.7 -.- 2.1 -.- KILICKAYA-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2020.03.15 22:09:16 38.3937 39.1632 17.0 -.- 2.2 -.- KOSEBAYIR-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2020.03.15 22:08:37 36.8985 28.4162 10.7 -.- 1.8 -.- YESILCAM-ULA (MUGLA) İlksel
2020.03.15 21:54:45 38.3722 39.1172 7.5 -.- 0.9 -.- KILICKAYA-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2020.03.15 21:24:58 38.4893 44.1883 5.0 -.- 3.2 -.- ORENBURC-SARAY (VAN) İlksel
2020.03.15 21:04:42 38.9470 26.1478 9.5 -.- 2.7 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2020.03.15 20:27:08 36.0973 31.1717 28.1 -.- 4.1 -.- AKDENIZ İlksel
2020.03.15 19:40:29 36.9317 27.9053 16.7 -.- 3.3 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2020.03.15 19:26:34 38.2648 38.8733 12.8 -.- 1.3 -.- CENGELLI-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2020.03.15 19:15:00 38.3203 39.0205 3.8 -.- 1.0 -.- DOGANYOL (MALATYA) İlksel
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.