etkisi altına alan, geçtiğimiz günlerdede sıçradı. Beş vatandaşımızın testleri pozitif çıktı., yurt dışından son 14 gün içinde Türkiye'ye dönenlerin, ilk 14 günlerini evlerinde geçirmeleri gerektiğini açıkladı. Ancak yurt dışından dönen birçok ünlü isim malesef bu kurala uymadı...