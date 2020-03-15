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Bunlardan 'Corona'lım! , , Linet ve Zara'nın sorumsuzlukları pes dedirtti

, “Yurt dışından gelenler 14 gün evden çıkmasın” diye uyardı. Ancak bazı kendini bilmez sosyetikler bu kurala uymadı. 'den döndükten sonra gecelerine akan n DJ ile sevgilisi 'ya dün test yapıldı. , Linet ve Zara geçtiğimiz günlerde yurt dışından geldi. Ancak 3 ünlü isim de evde durmak yerine sokağa çıkarak herkesi riske attı.

  • Saklambaç
  • 15.03.2020
  • Gazete
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Dünyayı etkisi altına alan Coronavirüs, geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye de sıçradı. Beş vatandaşımızın testleri pozitif çıktı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yurt dışından son 14 gün içinde Türkiye'ye dönenlerin, ilk 14 günlerini evlerinde geçirmeleri gerektiğini açıkladı. Ancak yurt dışından dönen birçok ünlü isim malesef bu kurala uymadı...

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