Dünyayı etkisi altına alan Coronavirüs, geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye de sıçradı. Beş vatandaşımızın testleri pozitif çıktı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yurt dışından son 14 gün içinde Türkiye'ye dönenlerin, ilk 14 günlerini evlerinde geçirmeleri gerektiğini açıkladı. Ancak yurt dışından dönen birçok ünlü isim malesef bu kurala uymadı...
Bunlardan 'Corona'lım! Şeyma Subaşı, Kenan Doğulu, Linet ve Zara'nın sorumsuzlukları pes dedirtti
Sağlık Bakanlığı, “Yurt dışından gelenler 14 gün evden çıkmasın” diye uyardı. Ancak bazı kendini bilmez sosyetikler bu kurala uymadı. İsrail'den döndükten sonra İstanbul gecelerine akan İtalyan DJ Guido Senia ile sevgilisi Şeyma Subaşı'ya dün test yapıldı. Kenan Doğulu, Linet ve Zara geçtiğimiz günlerde yurt dışından geldi. Ancak 3 ünlü isim de evde durmak yerine sokağa çıkarak herkesi riske attı.
- Saklambaç
- 15.03.2020
- Gazete
Dünyayı etkisi altına alan Coronavirüs, geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye de sıçradı. Beş vatandaşımızın testleri pozitif çıktı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yurt dışından son 14 gün içinde Türkiye'ye dönenlerin, ilk 14 günlerini evlerinde geçirmeleri gerektiğini açıkladı. Ancak yurt dışından dönen birçok ünlü isim malesef bu kurala uymadı...
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