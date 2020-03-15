Bugünkü
Takvim

Vaka sayısı artıyor... ’de corona virüsü (Kovid-19) hangi illerde var?

'de corona virüsü hangi illerde var? Korona görülen iller hangileri sorusu gündeme oturdu. 'in Wuhan kentinde ortaya çıkan Corona (COVID-19) virüsü yayılmaya devam ediyor. Son verilere göre virüse yakalanan vakaların sayısı 155 bini aşmış durumda. Virüse karşı tüm dünya genelinde tedavi aranırken salgından hayatını kaybedenlerin sayısının 5 bin 802'e ulaştığı belirtiliyor. Türkiye'de ise vaka sayısı 18'e yükseldi. umreden dönen bir vatandaşın testinin pozitif çıktığını duyurdu.

  • Güncel
  • 16.03.2020 09:23
  •  - 
  • Son Güncelleme: 22.03.2020 15:45
ABONE OL
Vaka sayısı artıyor... Türkiye’de corona virüsü Kovid-19 hangi illerde var?

Ülkemizde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının sayısı 18'e çıktı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son bir haftada umreden dönen bir vatandaşın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını bildirdi. Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, umreden dönen vatandaşların 14 gün kuralına uymaları gerektiğini belirtti. "Son bir hafta içinde dönen bir yurttaşımızın testi maalesef pozitif çıktı. Yeni vakalardan endişeliyiz. Lütfen ziyaretçi kabul etmeyin.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haberler Güncel Vaka sayısı artıyor... Türkiye’de corona virüsü (Kovid-19) hangi illerde var?
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri