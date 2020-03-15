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Bayraktar İHA'ların 'da uçuş testleri yapıldı: Savaş eğitimine başladık

'nın Türkiye'den satın aldığı Bayraktar tipi (İHA) kompleksinin uçuş testleri gerçekleştirildi. Ukrayna'nın Türkiye'den satın aldığı 6 adet Bayraktar TB2 İHA’ları bir süre önce teslim edilmiş ve kabul testleri başarıyla gerçekleştirilmişti.

  • Güncel
  • 16.03.2020 05:00
  •  - 
  • Son Güncelleme: 16.03.2020 05:00
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TB2 İHA'ların Ukrayna'da uçuş testleri yapıldı

'nın Türkiye'den satın aldığı Bayraktar tipi (İHA) kompleksinin uçuş testleri gerçekleştirildi.

Ukrayna Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Bayraktar TB2 İHA'ların Ukrayna ordusunun kullanımına girdiği anımsatıldı.

SAVAŞ EĞİTİMİNE BAŞLADIK
Bayraktar TB2 İHA'ların uçuş testlerinin yapıldığı aktarılan açıklamada, "Bayraktar'ı hızlı şekilde havaya kaldırdık ve savaş eğitimine başladık." ifadelerine yer verildi.

Bayraktar TB2'nin Ukrayna Hava Kuvvetlerini güçlendirdiği vurgulanan açıklamada, "Suriye'deki gelişmeler, özellikle Esed'in ordusuna yönelik saldırılar, Türk İHA'ların çok etkili olduğunu gösterdi." değerlendirmesinde bulunuldu.

Ukrayna'nın Türkiye'den satın aldığı 6 adet Bayraktar TB2 İHA'ları bir süre önce teslim edilmiş ve kabul testleri başarıyla gerçekleştirilmişti.

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