Coranavırüs, son açıklamalara göre altı vatandaşımıza bulaştı. Yurt dışından dönenlere ise "İki hafta eve kapanın" uyarısı yapıldı. Ancak Sabancı Ailesi'nin bazı fertleri buna kulak asmadı. Arzu Sabancı, geçtiğimiz günlerde oğlu Hacı ve müstakbel gelini Nazlı Kayı ile Avrupa tatiline çıkmıştı. Slovenya'da keyif yapan üçlü, ülkeye döndüklerinde evde kalmak yerine kendilerini dışarı attı. Kendisiyle aynı ihmalkarlığa imza atan Şeyma Subaşı ve aşkının, hastaneye götürüldüğünü duyan Arzu Hanım ise Instagram'da kendisine yapılan "14 gün kuralına nasıl uymazsınız?" yorumlarını üşenmeden sildi.



Kendilerini izole etmekten kaçınan anne ve oğul, bundan birkaç gün önce de aile üyeleriyle bir araya gelmekten çekinmedi

Arzu Sabancı, tepkiler üzerine ise ancak dün evinde oturmaya zahmet etti!



6 Mart - Arzu Sabancı, Instagram hesabından 10 gün önce tatil fotoğraflarını paylaşmıştı.