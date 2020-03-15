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16 Mart Pazartesi Koronavirüs son durum 'de kaç kişide var?

16 Mart Pazartesi Koronavirüs son durum: Corona virüs canlı haritası 'de vakaları araştıran vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Dünyada binlerce kişinin hayatını kaybetmesine yol açan corona virüs etkisini genişleterek sürdürüyor. Türkiye'de de ilk vakalar görülmeye başlandı. Dünya genelinde vaka sayısı 150 bine ulaştı. Ölen sayısı ise 5,500'ü geçti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hasta sayısının arttığını söyledi. Koca, "Açıkladığımız ilk vakanın gözlem altında tutulan çevresindeki iki kişiye tanı konmuştur.

  • Güncel
  • 16.03.2020 09:21
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  • Son Güncelleme: 21.03.2020 02:33
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16 Mart Pazartesi Koronavirüs son durum Türkiye'de kaç kişide çıktı?

16 Mart Pazartesi Koronavirüs son durum Türkiye'de kaç kişide çıktı? Soruları son dakika olarak vatandaşlar tarafından aratılmaya devam ediyor. Bu bağlamda haberimizde Corona virüs canlı haritasını paylaşıyoruz. Anı anına gelişmeleri takip edebilirsiniz. Türkiye'de son vaka sayısı 6'ya çıkmıştı. Ayrıca Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) koronavirüs (Covid-19) tespit edilen kişi sayısı 6'ya çıktı.

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