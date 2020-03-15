16 Mart Pazartesi Koronavirüs son durum Türkiye'de kaç kişide çıktı? Soruları son dakika olarak vatandaşlar tarafından aratılmaya devam ediyor. Bu bağlamda haberimizde Corona virüs canlı haritasını paylaşıyoruz. Anı anına gelişmeleri takip edebilirsiniz. Türkiye'de son vaka sayısı 6'ya çıkmıştı. Ayrıca Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) koronavirüs (Covid-19) tespit edilen kişi sayısı 6'ya çıktı.

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