Evde çocuğu olan corona izni yapabilir mi?

Coronavirüs salgınına karşı okullar kapatıldı. Çalışan aileler için formül arandı.
Evladı evde olana izin hakkı verilecek. Mazeret izni de uzatılabilecek.
● Küçük çocuğu olan izinli sayılabilir mi?
Okul öncesi ve ilköğretimde okuyan çocuğu bulunan kadın çalışanlara yıllık izin kullandırılabiliyor. Eğer yıllık izin yoksa mazeret izinleri devreye girebilecek. Bazı belediyeler de çalışan annelere idari izin kullandıracağını açıkladı.
● Kısa çalışma ödeneği devreye girebilir mi?
Çin, Avrupa ülkeleriyle iş yapan şirketlerin sıkıntı yaşaması söz konusu olduğunda devreye girebilir.
● İş göremezlik ödeneğini devlet mi karşılıyor?
Hem kamu hem özel sektörde yurt dışından dönenler 14 gün işe gelmeyecek. Bu sürede rapor almak da mümkün. Rapor alındıysa bu sürede ücret SGK tarafından ödeniyor. SGK, raporun üçüncü gününden itibaren ayakta tedavide kazancın üçte ikisi, hastanedeki tedavide de yarısı kadar iş göremezlik ödeneği vermekle yükümlü.
● Uzaktan çalışma nasıl değerlendirilebilir?
Çalışan iş görme borcunu teknolojik araçlar ile evinde de yerine getirebilir. Bu kapsamda iş güvenliğiyle ilgili eğitimin verilmesi ve teçhizatın sağlanması gerekiyor.
● Telafi çalışması yapılabilir mi?
İşyerleri zorunlu durumlarda faaliyeti geçici olarak durdurabilir ya da tatil edebilir. 2 ay içinde çalışılmayan süreler telafi edilmek üzere telafi çalışması yapılır.
● İşveren çalışanları izne çıkarabilir mi?
İşletmeler şüpheli bir durum karşısında yıllık, idari, ücretsiz izin gibi seçenekleri mutabakatla devreye alabilir. Ücretsiz izin için çalışanların onayı gerekirken, idari izinde kurum yetkili.
● Evden çalışmada ücret ödeniyor mu?
Evet, çalışanın ücreti ödenmeli. İşyerlerinde yaşanan her türlü kaza iş kazası kabul ediliyor. Evden çalışma kararı alınması halinde çalışma saatleri içinde yaşanan herhangi bir kaza da bu kapsamda değerlendirilir.
HAZAL ATEŞ
Evladı evde olana izin hakkı verilecek. Mazeret izni de uzatılabilecek.
● Küçük çocuğu olan izinli sayılabilir mi?
Okul öncesi ve ilköğretimde okuyan çocuğu bulunan kadın çalışanlara yıllık izin kullandırılabiliyor. Eğer yıllık izin yoksa mazeret izinleri devreye girebilecek. Bazı belediyeler de çalışan annelere idari izin kullandıracağını açıkladı.
● Kısa çalışma ödeneği devreye girebilir mi?
Çin, Avrupa ülkeleriyle iş yapan şirketlerin sıkıntı yaşaması söz konusu olduğunda devreye girebilir.
● İş göremezlik ödeneğini devlet mi karşılıyor?
Hem kamu hem özel sektörde yurt dışından dönenler 14 gün işe gelmeyecek. Bu sürede rapor almak da mümkün. Rapor alındıysa bu sürede ücret SGK tarafından ödeniyor. SGK, raporun üçüncü gününden itibaren ayakta tedavide kazancın üçte ikisi, hastanedeki tedavide de yarısı kadar iş göremezlik ödeneği vermekle yükümlü.
● Uzaktan çalışma nasıl değerlendirilebilir?
Çalışan iş görme borcunu teknolojik araçlar ile evinde de yerine getirebilir. Bu kapsamda iş güvenliğiyle ilgili eğitimin verilmesi ve teçhizatın sağlanması gerekiyor.
● Telafi çalışması yapılabilir mi?
İşyerleri zorunlu durumlarda faaliyeti geçici olarak durdurabilir ya da tatil edebilir. 2 ay içinde çalışılmayan süreler telafi edilmek üzere telafi çalışması yapılır.
● İşveren çalışanları izne çıkarabilir mi?
İşletmeler şüpheli bir durum karşısında yıllık, idari, ücretsiz izin gibi seçenekleri mutabakatla devreye alabilir. Ücretsiz izin için çalışanların onayı gerekirken, idari izinde kurum yetkili.
● Evden çalışmada ücret ödeniyor mu?
Evet, çalışanın ücreti ödenmeli. İşyerlerinde yaşanan her türlü kaza iş kazası kabul ediliyor. Evden çalışma kararı alınması halinde çalışma saatleri içinde yaşanan herhangi bir kaza da bu kapsamda değerlendirilir.
HAZAL ATEŞ
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