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    • Ekonomi
    • 16.03.2020 Gazete
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    Evde çocuğu olan corona izni yapabilir mi?

    İş hayatında Coronavirüs önlemleri devrede. Kamuda başta hamileler, pek çok kesime 12 gün idari izin başlarken; firmalar çeşitli formüller uyguluyor. Peki küçük çocuğu olan izinli sayılabilir mi? Uzaktan çalışma nasıl değerlendirilebilir? İşte merak edilenler...

    Evde çocuğu olan corona izni
    Coronavirüs salgınına karşı okullar kapatıldı. Çalışan aileler için formül arandı.
    Evladı evde olana izin hakkı verilecek. Mazeret izni de uzatılabilecek.

    ● Küçük çocuğu olan izinli sayılabilir mi?
    Okul öncesi ve ilköğretimde okuyan çocuğu bulunan kadın çalışanlara kullandırılabiliyor. Eğer yıllık izin yoksa mazeret izinleri devreye girebilecek. Bazı belediyeler de çalışan annelere idari izin kullandıracağını açıkladı.

    ● Kısa çalışma ödeneği devreye girebilir mi?
    Çin, Avrupa ülkeleriyle iş yapan şirketlerin sıkıntı yaşaması söz konusu olduğunda devreye girebilir.

    ● İş göremezlik ödeneğini devlet mi karşılıyor?
    Hem kamu hem özel sektörde yurt dışından dönenler 14 gün işe gelmeyecek. Bu sürede rapor almak da mümkün. Rapor alındıysa bu sürede ücret tarafından ödeniyor. SGK, raporun üçüncü gününden itibaren ayakta tedavide ncın üçte ikisi, hastanedeki tedavide de yarısı kadar iş göremezlik ödeneği vermekle yükümlü.

    ● Uzaktan çalışma nasıl değerlendirilebilir?
    Çalışan iş görme borcunu teknolojik araçlar ile evinde de yerine getirebilir. Bu kapsamda iş güvenliğiyle ilgili eğitimin verilmesi ve teçhizatın sağlanması gerekiyor.

    ● Telafi çalışması yapılabilir mi?
    İşyerleri zorunlu durumlarda faaliyeti geçici olarak durdurabilir ya da tatil edebilir. 2 ay içinde çalışılmayan süreler telafi edilmek üzere telafi çalışması yapılır.

    ● İşveren çalışanları izne çıkarabilir mi?
    İşletmeler şüpheli bir durum karşısında yıllık, idari, ücretsiz izin gibi seçenekleri mutabakatla devreye alabilir. Ücretsiz izin için çalışanların onayı gerekirken, idari izinde kurum yetkili.

    ● Evden çalışmada ücret ödeniyor mu?
    Evet, çalışanın ücreti ödenmeli. İşyerlerinde yaşanan her türlü kaza iş kazası kabul ediliyor. Evden çalışma kararı alınması halinde çalışma saatleri içinde yaşanan herhangi bir kaza da bu kapsamda değerlendirilir.


    HAZAL ATEŞ

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