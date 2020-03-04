Sınırdan geçen göçmenlerin sayısı nasıl tespit ediliyor? Bakan Soylu açıkladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CNN Türk'te yayınlanan bir programda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Soylu, Türkiye topraklarından ayrılıp Edirne'den Yunanistan'a geçen göçmen sayısı 135 bin 844 olarak açıkladı.

SINIR KARAKOLLARIMIZ RAKAMLARI BİLDİRİYOR

Sınırdan geçen göçmenlerin nasıl sayıldığıyla ilgili soruya yanıt veren Bakan Soylu, "23 tane sınır karakolumuz var. 8 tanede bölüğümüz var. Hepsinin kendine ait 5 km'lik alanı var. Eskiden mücadele ediyorlardı. Şimdi seyrediyor ve yazıyor. Bize oradan geliyor rakamlar. Biz hangi ilden kaç kişi çıktığın biliyoruz. Hangi ilden kaç kişi geldiğin de biliyoruz. Biz güvenlik için hangi ilden kaç kişi çıktığın biliriz. Bizim işimiz rakam." ifadelerini kullandı.

İşte Soylu'nun açıklamalarından satırbaşları:

Olayları hep birlikte izliyoruz. Anlaşılıyor ki Türkiye'nin sınır operasyonlarının birçoğunda bir koro var ve bu koro ısrarla Türkiye'nin buralara gitmesinin yanlış olduğunu, Türkiye'nin buralara giderse karsız çıkacağını söylüyor. Tamamen TSK'yı demoralize etmeye çalışan bir açıklama gördüm. Bir taraftan ısrarlı şekilde Türkiye'yi bir köşeye itmeye çalışıyorlar.

Biz ilk kez bu işlerle karşı karşıya kalmıyoruz. İdlib, Ürdün'ün sınırında mı? Afrin nerenin sınırında? Kuzey Irak'ta PKK kendi adına bir alan oluşturdu. Sadece Kandil'de değil bütün sınırda kamplar oluşturdular. Biz dün yine Afrin'e giderken bu grup yine ayağa kalktı. Türkiye'de Avrupa'dan beslenenler var. Sivil Toplum Örgütlerinden beslenenler var. Suriye burada barış rüzgarı estirdi de İdlib'deki insanlar kaçmayıp bu alanda mı durdular? Bu insanlar Türkiye'ye doğru akın ediyorlar.

Burada bir tarih yeniden oluşuyor. Elbetteki sıkı tartışmalar olabilir. Başkalarının dilini kullanıyorlar. Bu dil yanlış bir dildir. Türkiye bugün sınırlarını korumaktadır. Afrin'e girmemiş olsaydık orada kim vardı? PYD/PKK. Bir terörist olan Abdi Şahin oturacaktı ve oradan başlayan bir koridoru götürecekti. Yarın öbür gün hepimiz biliyoruz. Hatay'a Güney Doğu'ya dalacaklardı.

ENGİN ÖZKOÇ'UN SÖZLERİNE TEPKİ

Türkiye'nin bu tarihsel sürecine her daim karşı olanlar var. Kim olursa olsun böyle sözler söylemeye hakkı yoktur. Kalkacak bu ülkenin Cumhurbaşkanına hakaret edecek. Böyle bir hakkı yoktur. Bu tartışılıp değerlendirilemez. Kendisini izliyorum ve takip ediyorum. Siyaset içerisinde olmaması gereken bir isimdir. Bunun akılla bağdaşacak bir tarafı yoktur.

"CHP GAYRİ MİLLİ BİR SONUCA DOĞRU İTİLMEKTEDİR"

Türkiye'nin gücünü tarihini dünyaya yansıtan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dır. Bu yüzden hedef alıyorlar. CHP gayri milli bir sonuca doğru itilmektedir. Milletin bir kesimi de bunu desteklemektedir. CHP politikası bilmiyor mu ki? Yarın İdlib'deki durumdan vazgeçersek koridorumuz terörist dolacak!

Bizim taşıyabileceğimiz bir kapasite var, bizim taşıyamacayağımız bir kapasite var. Biz 9 yıldır hangi şartlarda taşıyoruz. Gelecek yeni mülteciler bizim için büyük bir tehdit. Yunanistan sınırında olanları görüyoruz. Bugün 1 kişiyi öldürdüler, 5 kişiyi de yaraladılar. 2 kişiyi de daha önceden öldürmüşlerdi. Bugün acımasız bir şekilde yaşıyoruz. Geliyor motorun hortumunu kesiyor. Yakıtını alıp denizin ortasında bırakıyorlar.

Kemal Kılıçdaroğlu çıkıp diyor ki, "İdlib'den gelecek olan insanlar eli kanlı terör örgütü üyeleridir." diye. Bu kabul edilebilir bir şey midir? Oradaki çocuklar mı, kadınlar mı eli kanlılar? Şu anda Hatay ve ilçelerde akrabalık ilişkileri olduğu insanlar orada sınır ötesinde. Esad orada bir soykırım meydana getiriyor. Avrupa buna ses çıkarmayacak. Yarın öbür gün bu Türkiye'ye gelecek. Bize diyecekler ki görmezden gelin. Bizim ordumuz ne için var. Biz ne için varız. Biz bu topraklar için mücadele ediyoruz. Biz mücadele etmezsek kim edecek. Onların derdi petrol. Milletimizin bize verdiği emaneti yerine getireceğiz. Seyredemeyiz, şehit olmak gerekiyorsa şehit oluruz. Dağdan dağa gezen biri olarak diyorum. Türkiye'yi istikrarsız bir noktaya getiriler ve herkes bakıverir. İlk kez bir fırsat yakalıyoruz. İlk kez savunma sanayiinde önemli adımlar attık. DEAŞ'la FETÖ ile PKK'yla savaşıyoruz.

İlk iki ayda Türkiye'nin aldığı göç yüzde 32 arttı. Bana gelmiyorlar Avrupa'ya gidiyorlar.

KEMAL KILIÇDAROĞLU'NUN ELİNİ SIKMAMASI

Ben bilerek yaptım. Bir gün önce Hatay'dan geldim ve Kılıçdaroğlu'nun sözlerini unutamıyorum. Böyle bir tercih hakkı kullandım. Elini sıksaydım, tabutunun altına girdiğimiz çocuklara kötü olacağını hissettim. Sıkamazdım, sıkmadım da. Kılıçdaroğlu bana hakaret etti elini sıktım. Ama burada o çocuklara elimi sıkmamayı yediremedim.

Nedir bu TV'ye çıkıp yorum yapmak. Bir ülkenin kaderi ortada orada Genelkurmay başkanlığı var TSK var giderler oraya dertlerini anlatırlar. Bu meseleleri maç anlatır gibi anlatmanın doğru olmadığın bu bakışın Türkiye'ye zarar verdiğini söylüyorum. Bundan hepimiz rahatsızız.

"PROVOKATİF YAYINLARA SEYİRCİ KALMAMALIYIZ"

Bugünlerde bir takım gazete ve dergilerde yapılan provokatif yayınlara seyirci kalmamalıyız. Bu vatanın dışında bizim ortak paydamız yok. En kritik anımızda bunu parçalamak için provoke etmek için ortaya çıkan sözlere devlet gereğini yerine getirmelidir.

'Savaşa hayır' söylemini bu dönem içerisinde provokatif değerlendirme görürüm diyor İstanbul Valisi bu da devletin kanunlarında vermiş olduğu bir hak. Biz devlet idare ediyoruz. Bir millet tehdit altında, bir taraftan da bu olmayacak diyor. Dünyada bunu nerede kabul ederler acaba bilmiyorum.

'135 BİN 844 GÖÇMEN YUNANİSTAN'DA'

Şimdi en son açıkladığım rakam 135 bin 844. Bu sadece Edirne'den Yunanistan'a geçen göçmen. Buradan sadece 4 binini geri ittiler. Geri itme içerisinde tekrar girdiler. 135 bin 844 göçmen karadan Yunanistan'a girdiler. Bakanlığımız aynı zamanda göçten de sorumlu. Çok başarılı olan bir bakanlığımız var. Hakikaten hepsi genç insanlar. Burada biz rakamları şöyle tutarız. Bunlar Türkiye'ye gelen kaçak göçmen sayıları. Son iki yıldaki yükselişe bakın. Dünyada büyük bir göç akımı var.

'YUNANİSTAN EVRENSEL KURALLARA UYMUYOR'

Bu göç hareketleri dünyanın en büyük problemlerinden bir tanesi bundan kaçmak mümkün değil. Geçen yıldan bu yıla ne kadar artış olduğunu gördünüz. Yüzde 32'lik bir artış oldu. Bize ya aşağıdan ya da İran sınırından geliyor. Bizim bunları sınıra girdimi almama şansımız yok. Uluslararası mevzuat gereği. Bir Cenevre sözleşmesi 3. 9. 33. madde. Yunanistan 10 tane yanlış hareket yapıyor hukuki olarak. 10 temel uluslararası hukuka uymuyor. Yunanistan ile geri kabul anlaşmamız askıda. Avrupa ile de hiç olmadı. 18 Mart mutabakatındaki hüküm şudur; Denizden geçenleri Türkiye'ye almayı taahhüt eder.

2019'da toplam 8 bin 500 kişi geçti karadan bununda 7 bin 300 kişisi FETÖ'cü. 200 km'lik bir sınırdan bahsediyoruz. Yunanistan FETÖ'cülere sınır özelikle açtı. Yunanistan'ın sınırları tutabilme yeteneği yok.

Bu iş başlayınca Cumhurbaşkanım beni her gün aradı. 'Mücadeleyi devam ettirin, denizden geçişe müsaade etmeyin' dedi. Karşı adaların her birinde irtibat adamlarımız var. Kimin geçtiğini biliriz. 18 Mart mutabakatı çerçevesi içerisinde. Kaç kişinin geçtiğine dair notlar alırız. Bütün bunları içerisinde biz Afganistan, Pakistan'dan geleni biliyoruz. Dünyaya ne gönderdiğimiz biliyoruz. Afrin bölgesine kaç Suriyeli gönderdiğimiz biliyoruz. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir operasyon yapılamazdı. Adalet yapılanmasından yerel meclisin danışmanlığına kadar altyapı yatırımlarına kadar Türkiye orada bütün dünyaya örnek oldu.

Bu bir göç rotası. Kuzey, Balkan ve güncel rota var. Denizden Yunan adalarına, karadan mavi rota ve sarı rota da Bulgaristan. En çok denenen yer deniz rotası. Denenen yer Türkiye-Yunanistan sınırıdır. Burada gözüküyor. Hedef genelde Almanya.

SINIR GEÇİŞ SAYILARI NASIL TESPİT EDİLDİ?

Bizim orada bir güvenlik zafiyetimiz yok. Biz meselenin içinde yaşayan insanlarız. Yarın Edirne'ye gidiyorum. Valimiz ile sürekli irtibat halindeyiz. Şunu söylemek istiyorum. Bizim sınırımız olan bölgede hiçbir problem yok. Göç yolculuğu çok meşakkatli. Kimi Kuzey Irak'ı geçiyor, bir çok nokta var bunların hepsi meşakkatli. Kızılay'dan AFAD'a kadar hepsi Edirne'deler ve görevlerini yaptılar. Edirne halkı da öyle. Edirne'den biz geçen yıl 140 bin kaçak göçmen yakaladık. Biz hiçbir şeye dokunmasak 1 yılda 1 milyon kişi geçer.

23 tane sınır karakolumuz var. 8 tanede bölüğümüz var. Hepsinin kendine ait 5 km'lik alanı var. Eskiden mücadele ediyorlardı. Şimdi seyrediyor ve yazıyor. Bize oradan geliyor rakamlar. Biz hangi ilden kaç kişi çıktığın biliyoruz. Hangi ilden kaç kişi geldiğin de biliyoruz. Biz güvenlik için hangi ilden kaç kişi çıktığın biliriz. Bizim işimiz rakam.

Yüzlerce geçiş noktası var. Yunanistan bunu tutamaz. Deniz hariç 137 bin kişi geçti. Miçotakis geldi gezdi sonra açıklama yaptı. Sonra açıklama yaptı, dedi ki 'Çok sayıda mülteci sınırlarımız geçti' isteseler de tutamazlar. Belli bir periyotta milyonu bulur. Avrupa bunu yönetemez. Ekonomileri bozulur.

Esas itibariyle Suriyeliler bizim içimizde yerleşik. Geçiş yapanların yüzde 20-25'i Suriyeli. Biz hafta hafta, gün gün bu göçmenlerin hangi karakterle geçtiklerini kaçının Suriyeli kaçının Afgan olduğunu biliriz. Yunanistan'a geçmek isteyen 14 FETÖ'cüyü yakaladık.

"BU İNAT AB'Yİ BÜYÜTMEZ"

Sınırı polisleri ile anlaşma imzalayamamışlar, böyle de bir problem var Yunanistan'da. Yunanistan'da Türkiye'ye karşı acayip bir korku var. Bu işlerde haberdar olmayan Yunan halkını çok kolay etki altına alabiliyorlar.

Biz İdlib'deki tavrımızı ifade ettik Bu tavrın dışında orada AB kendine değerler birliği diyor .Hangi değerin tutabiliyor. AB neredeyse dünyadaki tüm ülkelerin altlığı haline gelmiş. AB inadıyla İngiltere'yi ayırdı. Bu inat AB'yi büyütmez. AB burada bir şey yapmayacak insani değerlere sahip çıkacak. Orada Türkiye'nin ortaya koymuş olduğu politikayı destekleyecek. Desteklediği zaman göçte yönetilir.