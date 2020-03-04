İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Güvenlik Şube Müdürlüğünün, TSK tarafından Suriye'nin İdlib bölgesinde başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı ile ilgili sosyal medyada birtakım manipülasyonlara sebebiyet verildiği yönündeki tespitleri üzerine soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında, bazı sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütlerini övücü mahiyette propaganda faaliyeti yürüttüğü tespit edilen kişilerin, ''terör örgütü propagandası yapmak'', ''Cumhurbaşkanına hakaret'', ''halkı kin ve düşmanlığa tahrik'' ve ''Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni ve devletin kurum ve organlarını aşağılamak'' suçlarını işlediği belirlendi.

Savcılık, söz konusu paylaşımları yaptığı gerekçesiyle 12 şüpheli hakkında '' terör örgütü propagandası yapmak'', ''Cumhurbaşkanına hakaret'', ''halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçlarından gözaltı kararı verdi.