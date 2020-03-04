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ile ilgili manipülasyon içerikli paylaşımlarına soruşturma

'da, Türk Silahlı Kuvvetlerince () icra edilen ile ilgili da manipülasyonlara sebebiyet veren ve terör örgütlerini övücü mahiyetteki paylaşımlara ilişkin soruşturmada, 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

  • Güncel
  • 04.03.2020 20:28
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  • Son Güncelleme: 04.03.2020 20:28
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Alçak manipülasyonlara soruşturma!

Cumhuriyet Başsavcılığı, Güvenlik Şube Müdürlüğünün, tarafından Suriye'nin İdlib bölgesinde başlatılan ile ilgili da birtakım manipülasyonlara sebebiyet verildiği yönündeki tespitleri üzerine soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında, bazı sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütlerini övücü mahiyette propaganda faaliyeti yürüttüğü tespit edilen kişilerin, ''terör örgütü propagandası yapmak'', ''Cumhurbaşkanına hakaret'', ''halkı kin ve düşmanlığa tahrik'' ve ''Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni ve devletin kurum ve organlarını aşağılamak'' suçlarını işlediği belirlendi.

Savcılık, söz konusu paylaşımları yaptığı gerekçesiyle 12 şüpheli hakkında '' terör örgütü propagandası yapmak'', ''Cumhurbaşkanına hakaret'', ''halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçlarından gözaltı kararı verdi.

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