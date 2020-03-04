Adalet Bakanı Abdulhamit Gül CHP'li Engin Özkoç'un skandal sözleriyle ilgili Twitter hesabından flaş açıklamalarda bulundu.
Gül, "Engin Özkoç, yaptıklarının hukukta bir karşılığı olduğunu görecek. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının hazırladığı fezlekeyi derhal meclise göndereceğiz." dedi.
SKANDAL İFADELER KULLANMIŞTI
CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Başkan Erdoğan'ın AK Parti Grup Toplantısı'nda söylediği, "Türkiye'nin mücadelesini lekelemek isteyenler alçaktır, şerefsizdir, haindir" sözleri üzerine kameralar karşısına geçerek Başkan Erdoğan hakkında skandal ifadeler kullandı.
MECLİS'TE BÜYÜK GERGİNLİK!
Özkoç, Erdoğan için "Haysiyetsiz, Şerefsiz ve Onursuz" gibi ifadeler kullandı. CHP'li Özkoç'un Erdoğan hakkında skandal ifadeler kullanması Meclis'te gerginliğe neden oldu. TBMM'deki olaylı oturumda vekiller birbirine girdi, yumruklar havada uçuştu.
Gül, "Engin Özkoç, yaptıklarının hukukta bir karşılığı olduğunu görecek. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının hazırladığı fezlekeyi derhal meclise göndereceğiz." dedi.
SKANDAL İFADELER KULLANMIŞTI
CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Başkan Erdoğan'ın AK Parti Grup Toplantısı'nda söylediği, "Türkiye'nin mücadelesini lekelemek isteyenler alçaktır, şerefsizdir, haindir" sözleri üzerine kameralar karşısına geçerek Başkan Erdoğan hakkında skandal ifadeler kullandı.
MECLİS'TE BÜYÜK GERGİNLİK!
Özkoç, Erdoğan için "Haysiyetsiz, Şerefsiz ve Onursuz" gibi ifadeler kullandı. CHP'li Özkoç'un Erdoğan hakkında skandal ifadeler kullanması Meclis'te gerginliğe neden oldu. TBMM'deki olaylı oturumda vekiller birbirine girdi, yumruklar havada uçuştu.
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