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Son dakika: Adalet Bakanı Gül'den 'li Özkoç'la ilgili flaş açıklama: Fezlekeyi derhal 'ye göndereceğiz

Son dakika haberine göre 'li 'un skandal sözleriyle ilgili Twitter hesabından flaş açıklamalarda bulundu. Gül, "Engin Özkoç, yaptıklarının hukukta bir karşılığı olduğunu görecek. hazırladığı fezlekeyi derhal meclise göndereceğiz." dedi.

  • Güncel
  • 05.03.2020 00:10
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  • Son Güncelleme: 05.03.2020 00:22
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Bakanı Gül'den Özkoç'la ilgili flaş açıklama
'li 'un skandal sözleriyle ilgili Twitter hesabından flaş açıklamalarda bulundu.





Gül, "Engin Özkoç, yaptıklarının hukukta bir karşılığı olduğunu görecek. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının hazırladığı fezlekeyi derhal meclise göndereceğiz." dedi.







SKANDAL İFADELER KULLANMIŞTI
CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Başkan Erdoğan'ın AK Parti Grup Toplantısı'nda söylediği, "Türkiye'nin mücadelesini lekelemek isteyenler alçaktır, şerefsizdir, haindir" sözleri üzerine kameralar karşısına geçerek Başkan Erdoğan hakkında skandal ifadeler kullandı.


MECLİS'TE BÜYÜK GERGİNLİK!
Özkoç, Erdoğan için "Haysiyetsiz, Şerefsiz ve Onursuz" gibi ifadeler kullandı. CHP'li Özkoç'un Erdoğan hakkında skandal ifadeler kullanması Meclis'te gerginliğe neden oldu. 'deki olaylı oturumda vekiller birbirine girdi, yumruklar havada uçuştu.

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