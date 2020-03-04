Bugünkü
Takvim

Son dakika: 'li hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret"ten soruşturma

Son dakika haberi... Cumhuriyet Başsavcılığı, hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan resen soruşturma başlattı.

  • Güncel
  • 04.03.2020 17:55
  •  - 
  • Son Güncelleme: 04.03.2020 17:55
ABONE OL
Erdoğan'a hakarete soruşturma

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Milletvekili ve Özkoç'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma yer verildi.

Paylaşımın video eklentisinde Özkoç'un, 'de yaptığı basın açıklamasını yayımladığının tespit edildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Paylaşım ve konuşma içeriğinin 5237 Sayılı TCK'nin 299. maddesinde düzenlenen Cumhurbaşkanına hakaret suçu kapsamında kaldığı değerlendirilerek 27. Dönem Milletvekili Engin Özkoç hakkında 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan resen soruşturma başlatılmıştır."

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haberler Güncel Son dakika: CHP'li Engin Özkoç hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret"ten soruşturma
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri