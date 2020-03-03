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Son dakika: 'ın skandal kararına Bakan Soylu'dan tepki: Tamamen hukuksuzdur

Son dakika heri! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'ın göçmenlerle ilgili aldığı kararla ilgili Twitter'dan açıklamalarda bulundu. Soylu yaptığı açıklamada, "Yunanistan, bir ay boyunca yeni iltica başvurusu almayacağını duyurdu. Utanç verici bu karar tamamen hukuksuzdur." dedi.

  • Güncel
  • 03.03.2020 23:54
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  • Son Güncelleme: 04.03.2020 00:08
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Yunanistan'ın skandal kararına Türkiye'den sert tepki!
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'ın göçmenlerle ilgili aldığı kararla ilgili Twitter'dan açıklamalarda bulundu.

TAMAMEN HUKUKSUZDUR
Soylu yaptığı açıklamada, "Yunanistan, 1 ay boyunca yeni iltica başvurusu almayacağını duyurdu.





BM Mülteciler Yüksek Komiserliği tarafından bugün yapılan açıklamaya göre ne 1951 Cenevre Sözleşmesi ne de AB mülteci hukukuna göre böyle bir karar alınamaz. Utanç verici bu karar tamamen hukuksuzdur." ifadelerini kullandı.

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