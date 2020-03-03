İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Yunanistan'ın göçmenlerle ilgili aldığı kararla ilgili Twitter'dan açıklamalarda bulundu.
TAMAMEN HUKUKSUZDUR
Soylu yaptığı açıklamada, "Yunanistan, 1 ay boyunca yeni iltica başvurusu almayacağını duyurdu.
BM Mülteciler Yüksek Komiserliği tarafından bugün yapılan açıklamaya göre ne 1951 Cenevre Sözleşmesi ne de AB mülteci hukukuna göre böyle bir karar alınamaz. Utanç verici bu karar tamamen hukuksuzdur." ifadelerini kullandı.
TAMAMEN HUKUKSUZDUR
Soylu yaptığı açıklamada, "Yunanistan, 1 ay boyunca yeni iltica başvurusu almayacağını duyurdu.
BM Mülteciler Yüksek Komiserliği tarafından bugün yapılan açıklamaya göre ne 1951 Cenevre Sözleşmesi ne de AB mülteci hukukuna göre böyle bir karar alınamaz. Utanç verici bu karar tamamen hukuksuzdur." ifadelerini kullandı.
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