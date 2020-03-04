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Son dakika: haber müdürü ve muhabir tutuklandı

Son dakika haberi! Sorumlu Haber Müdürü ve muhabir ODATV'de yapılan bir haberden dolayı tutuklandı. FETÖ'nün yayın organları gibi Türkiye karşıtı provokatif haberleriyle bilinen ODATV, dün yayımladığı bir haberde Libya'da şehit düşen bir MİT mensubunun cenazesine ilişkin bilgileri paylaşarak suç işlemişti.

  • Güncel
  • 04.03.2020 23:39
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  • Son Güncelleme: 05.03.2020 03:55
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ODATV davasında flaş gelişme

'de yayınlanan haber dolasıyla gözaltına alınan haber müdürü ile muhabir tutuklandı.

FETÖ'nün yayın organları gibi Türkiye karşıtı provokatif haberleriyle bilinen ODATV, dün yayımladığı bir haberde Libya'da şehit düşen bir MİT mensubunun cenazesine ilişkin bilgileri paylaşarak suç işlemişti.



CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER
Odatv'de yayınlanan haber dolasıyla gözaltına alınan Barış Terkoğlu ile Hülya Kılınç, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

GÖZALTINA ALINMIŞTI
Odatv Sorumlu Haber Müdürü Barış Terkoğlu , İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince sabah erken saatlerde gözaltına alındı.

Terkoğlu hakkında Odatv haber sitesinde yapılan bir haberden dolayı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gözaltı kararı alındığı öğrenildi. Barış Terkoğlu, sabah erken saatlerde gözaltına alınarak Vatan Caddesi'ndeki Güvenlik Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

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