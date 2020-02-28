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'dan göçmenlere sert müdahale!

'a geçmek için 'na gelen göçmenlerin bulunduğu alanda hareketlilik yaşandı. Göçmenlere Yunanistan tarafından biber gazı ve ses bombası atıldı.

  • Güncel
  • 28.02.2020 18:10
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  • Son Güncelleme: 28.02.2020 18:12
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Yunanistan'dan göçmenlere sert müdahale!

'a geçmek için 'na gelen göçmenlerin bulunduğu alanda hareketlilik yaşandı.

Göçmenlere Yunanistan tarafından biber gazı ve ses bombası atıldı.

Öğle saatlerinde Avrupa'ya çıkmak için tali yolları kullanan göçmenlerden bir grup, ve Yunanistan sınır kapısı arasındaki tampon bölgeye giriş yapmıştı.

Bunun üzerine Yunanistan tampon bölgede bekleyen 100 kadar düzensiz göçmenin etrafını araç ve otobüslerle çevirmişti.

Düzensiz göçmenlere Yunan polisi ses ve ardından biber gazı bombası attı. Şiddetli sesle irkilen düzensiz göçmenler ormanlık alana doğru kaçıştı.

Bazı göçmenler gözyaşlarını tutamadı.

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