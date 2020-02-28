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Ajanslar son dakika olarak duyurdu: İşte Yunanistan'a ulaşan göçmen botları

İdlib'de Türk askerlerine yapılan alçak saldırı sonrası Türkiye ülkeledeki göçmenlere Avrupa kapılarını açtı. Bu gelişmenin ardından binlerce mülteci sınıra hareket ederken, uluslararası haber ajansları fotoğrafları tek tek servis etti. Reuters, Yunanistan'ın Midilli adasına ulaşan ilk göçmen botlarını görüntüledi. İşte mültecilerin Avrupa'ya geçiş anları...

28.02.2020 15:43 - Son Güncelleme: 28.02.2020 16:00
Ajanslar son dakika olarak duyurdu: İşte Yunanistan'a ulaşan göçmen botları

Suriye İdlib'de Türk askerlerini hedef alan hava saldırısının ardından Türkiye Avrupa'ya gitmek isteyen mültecileri durdurmama kararı aldı. Açıklamanın hemen ardından Edirne'de bir grup göçmen Yunanistan'a gitmek için sınırına yürüdü.

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Ajanslar son dakika olarak duyurdu: İşte Yunanistan'a ulaşan göçmen botları

Dakikalar içinde sınıra yürüyen göçmenlerin sayısı yüzleri buldu, hareketlilik sabaha kadar sürdü.

Ajanslar son dakika olarak duyurdu: İşte Yunanistan'a ulaşan göçmen botları

Sırtlarına çanlarını alan göçmenler, Karaağaç Mahallesi'nden Yunanistan'a açılan Pazarkule Sınır Kapısı'na ulaştı.

Ajanslar son dakika olarak duyurdu: İşte Yunanistan'a ulaşan göçmen botları

Aralarında Suriye, İran, Irak, Fas, Pakistanlıların da bulunduğu göçmenler, İdlib'deki saldırının ardından kendi aralarında haberleşerek Yunanistan'a geçmek için Edirne'ye geldiklerini söyledi.

Ajanslar son dakika olarak duyurdu: İşte Yunanistan'a ulaşan göçmen botları

Hareketliliğin yaşandığı bir başka nokta, Çanakkale Ayvacık'tı. Mülteciler, Ayvacık ilçesi sahillerinden Yunanistan'ın Midilli Adasına ulaşmak için botlara bindi.

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