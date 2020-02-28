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Ajanslar son dakika olarak duyurdu: İşte Yunanistan'a ulaşan göçmen botları

İdlib'de Türk askerlerine yapılan alçak saldırı sonrası Türkiye ülkeledeki göçmenlere Avrupa kapılarını açtı. Bu gelişmenin ardından binlerce mülteci sınıra hareket ederken, uluslararası haber ajansları fotoğrafları tek tek servis etti. Reuters, Yunanistan'ın Midilli adasına ulaşan ilk göçmen botlarını görüntüledi. İşte mültecilerin Avrupa'ya geçiş anları...

28.02.2020 15:43 - Son Güncelleme: 28.02.2020 16:00 BU GALERİYİ PAYLAŞ





