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'den 'a akını!

'nin kentinde katil Esad'ın hain saldırısı sonucu 33 askerimiz şehit oldu. kalleş saldırının ardından Avrupa'ya sınır kapılarını açtı. Bunun üzerine ler sınır kapılarına akın etti. ’in Dikili ilçesinde bir araya gelen 160 mülteci, ’a geçiş yapmak için sahilde toplandı.

  • Güncel
  • 28.02.2020 09:01
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  • Son Güncelleme: 28.02.2020 09:01
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İzmir'den Yunanistan'a mülteci akını!

'nin kentinde rejim güçlerinin düzenlediği hava saldırısında 33 askerimizin şehit düşmesinin ardından, ülke genelinde hareketliliği yaşanmaya başlandı.

'in Dikili ilçesi sahil sitelerinde bir araya gelen 160 mülteci kendi aralarında biriktirdikleri para ile aldıkları botların plaja gelmesini bekliyor. Buradan botlara binecek olan mülteciler 'a gitmek için yola çıkacak.

Yunanistan'a geçiş yapmak için bekleyen grup adına açıklama yapın Suriye uyruklu Halit Sait, kendi aralarında para toplayarak bot aldıklarını ve Yunanistan'a geçiş yapmak için beklediklerini söyledi.

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