Bugünkü
Takvim

li muhalifler şehitleri için taziye mesajı yayımladı

'nin bölgesinde yapılan kalleş saldırıda şehit olan 33 askerimiz için bir taziye mesajı yayınladı. Yayınlanan mesajda "Türk askerleri için Türk halkına ve şehit ailelerine en içten taziyelerimizi sunarız." denildi.

  • Güncel
  • 28.02.2020 17:57
  •  - 
  • Son Güncelleme: 28.02.2020 17:59
ABONE OL
Suriyeli muhaliflerden İdlib şehitleri için taziye mesajı

Bugün, Çanakkale savaşının 105'inci yıldönümü yaklaşırken, liler ile kardeş Türklerin kanı bu kez Suriye'de birbirine karışıyor.

Suriye-Türkiye Ortak Mülteci Komitesi olarak, dün 'de şehit olan Türk askerleri için Türk halkına ve şehit ailelerine en içten taziyelerimizi sunarız.

Türkiye'nin güvenliğini, geleceğini ve Türkiye halkını koruyan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) kahraman şehitlerinin mücadelesi mutlaka başarıya
ulaşacaktır. Önümüzdeki günlerde yaşanacak gelişmelerin, bölge halklarının barış, güvenlik ve özgürlük arzularını gerçekleştireceğine inanıyoruz.

Suriye-Türkiye Ortak Mülteci Komitesi olarak, yaralı ailelerinin yanında olduğumuzu belirtirken, yaralılarımız için de Allah'tan acil şifa diliyoruz.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haberler Güncel Suriyeli muhalifler İdlib şehitleri için taziye mesajı yayımladı
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri