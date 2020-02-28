Bugün, Çanakkale savaşının 105'inci yıldönümü yaklaşırken, Suriyeliler ile kardeş Türklerin kanı bu kez Suriye'de birbirine karışıyor.



Suriye-Türkiye Ortak Mülteci Komitesi olarak, dün İdlib'de şehit olan Türk askerleri için Türk halkına ve şehit ailelerine en içten taziyelerimizi sunarız.



Türkiye'nin güvenliğini, geleceğini ve Türkiye halkını koruyan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) kahraman şehitlerinin mücadelesi mutlaka başarıya

ulaşacaktır. Önümüzdeki günlerde yaşanacak gelişmelerin, bölge halklarının barış, güvenlik ve özgürlük arzularını gerçekleştireceğine inanıyoruz.



Suriye-Türkiye Ortak Mülteci Komitesi olarak, yaralı ailelerinin yanında olduğumuzu belirtirken, yaralılarımız için de Allah'tan acil şifa diliyoruz.