Türkiye'nin, Yunanistan ve Bulgaristan'a açılan kara sınırında gece saatlerinde başlayan düzensiz göçmen hareketliliği, günün ilk ışıklarıyla daha da arttı.

Geceden bu yana Avrupa ülkelerine gitmek isteyen çok sayıda düzensiz göçmen, Edirne'deki kara sınır hattı ile Ege'de Yunanistan adalarına yakın konumdaki sahil bölgelerine geçti.





Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu göçmenler, kara sınırından yürüyerek, sahillerden ise lastik botlarla geçiş yapıyor.

Yunanistan, birçok noktadan Avrupa'ya yürüyen göçmenlere sınır kapısını kapattı.