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Son dakika: 'da mülteci alarmı! kapattılar

Son dakika haberi... Reuters'ın haberine göre yüzlerce göçmen ve sınırına doğru ilerliyor. Yunanistan göçmenlere kapattı.

  • Güncel
  • 28.02.2020 15:34
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  • Son Güncelleme: 28.02.2020 15:45
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Yunanistan sınır kapısını kapattı

Türkiye'nin, ve 'a açılan kara sınırında gece saatlerinde başlayan düzensiz göçmen hareketliliği, günün ilk ışıklarıyla daha da arttı.

Geceden bu yana Avrupa ülkelerine gitmek isteyen çok sayıda düzensiz göçmen, Edirne'deki kara sınır hattı ile Ege'de Yunanistan adalarına yakın konumdaki sahil bölgelerine geçti.

Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu göçmenler, kara sınırından yürüyerek, sahillerden ise lastik botlarla geçiş yapıyor.

Yunanistan, birçok noktadan Avrupa'ya yürüyen göçmenlere kapattı.

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