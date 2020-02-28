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Avrupa'ya geçmek isteyen ler Ege sahillerinde

Türkiye'nin sınırdan Avrupa'ya geçmek isteyen lerin geçişine engel olmayacağı yönünde çıkan in ardından bazı göçmenler Ayvacık ilçesindeki sahillere geldi.

  • Güncel
  • 28.02.2020 08:58
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  • Son Güncelleme: 28.02.2020 08:58
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Avrupa'ya geçmek isteyen göçmenler Ege sahillerinde

Türkiye'nin düzensiz lerin Avrupa'ya geçişine engel olmayacağı yönündeki üzerine, bazı düzensiz göçmenler 'nin Ayvacık ilçesindeki sahillere geldi.

Yunanistan'ın Midilli adasına geçmek isteyen göçmenler Yeşil Liman, Babakale ve Kadırga Koyu gibi noktalarda toplanmaya başladı.

Midilli adasına geçişte sık kullanılan bu noktalardaki göçmenler geçiş için hazırlık yapıyor.

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