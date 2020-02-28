Suriye'de rejim güçlerinin İdlib'deki Türk askerlerine yönelik hava saldırısının ardından Türkiye'nin AB'ye gitmek isteyen mülteci leri durdurmama kararı aldığı yönündeki iddiaların ardından mülteciler, Avrupa'nın yolunu tutmaya başladı.Binlerce düzensiz göçmen sınıra yürürken, ülkenin muhtelif noktalarında da yüzlerce düzensiz göçmen toplanarak, gruplar oluşturuyor. Göçmenlerin, İstanbul'dan taksilerle ve otobüslerle geldikleri görülüyor.Göçmenlere Avrupa kapılarının açılmasının ardından İstanbul'da yaşayan çok sayıda mülteci sınır kapılarına gitmek için harekete geçti. Zeytinburnu'nda Edirne 'ye girmek üzere toplanan bir grup mülteci kameralara yansıdı.

İSTANBUL'DA OTOGARDA GÖÇMEN YOĞUNLUĞU

Göçmenler İstanbul'da 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'na akın etti.. Edirne otobüslerine sabah erken saatlerde binen bir çok kişi sınıra gitmek üzere yola çıktı. Cezayirli olan Ahmet ve Al Abbah, Yunanistan'a gideceklerini belirtti. Al Abbah gideceği yönü ise, "Edirne, Yunanistan, Makedonya, Almanya" diye sıraladı. Bir başka göçmen ise Edirne'den Avrupa'ya gideceğini söyledi.

Sosyal medyadan gelen son görüntülere göre yurdun dört bir yanından otobüsler kaldırıldığı görülüyor. İddialara göre bazı hayırsever iş insanları, göçmenlerin sınıra hareketini kolaylaştırmak için devreye girdi ve otobüsler organize etti. İstanbul'da sabah saatlerinde Esenler'den 2, Bağcılar'dan 1, Vatan Caddesi 'nden 1, Fevzipaşa'dan 1, Esenyurt'tan 1, Sultangazi'den 1 otobüs kaldırıldığı belirtildi.

EDİRNE'DE TOPLANIYORLAR

Alınan kararın ardından göçmenler Yunanistan ve Bulgaristan'a geçmek için sınır kapılarına ve kıyılardaki kaçak geçiş yollarına akın etti. Yüzlerce düzensiz göçmen Kapıkule Sınır Kapısı'na yürürken, Edirne'nin bir çok noktasında da onlarca düzensiz göçmen toplanarak, gruplar oluşturuyor.

Göçmenlerin, İstanbul'dan taksilerle geldikleri görülüyor. Mülteciler, Pazarkule Sınır Kapısı'na ulaşmak için tarlalardan geçerek, Meriç Nehri'ne ulaşmaya çalışıyorlar.





GÖÇ İDARESİNDEN OTOBÜSLERLE AYRILDILAR

Aydın Göç İdaresi'nde kalan göçmenler gece yarısından sonra otobüslere binerek sınırdan geçmek üzere Aydın'dan ayrıldı.Konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmazken göçmenlerin otobüslerle bölgeden ayrılması kameralara yansıdı.





AYVACIK SAHİLİNDEN BOTLA GEÇECEKLER

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi sahillerinden Yunanistan'ın Midilli Adasına lastik botlarla geçmek isteyen mülteciler Avrupa'ya geçmesine engel olunmayacağı haberleri üzerine Ayvacık sahillerine gelmeye başladı.

Ayvacık sahillerinden Midilli Adasına yasa dışı geçiş yapmak isterken yakalanıp, ilçede bulunan Göç İdaresine bağlı Yabancıları Geri Gönderme Merkezinde farklı milletlere mensup 400 mültecinin bulunduğu öğrenildi.





EDİRNE'DE SINIRA AKIN ETTİLER

Edirne'ye gelen aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu yaklaşık 300 göçmen, haberin duyulmasının ardından gece yarısı Yunanistan'a geçmek üzere sınıra doğru yürüyüşe geçti. Sırtlarına çantalarını alan göçmenler, Karaağaç Mahallesi'nden Yunanistan'a açılan Pazarkule Sınır Kapısı'na ulaşmak için yürüyüşlerini sürdürüyor.





Aralarında Suriye, İran, Irak, Fas, Pakistanlıların da bulunduğu göçmenler, İdlib'deki saldırının ardından kendi aralarında haberleşerek Yunanistan'a geçmek için Edirne'ye geldiklerini söyledi.

DİKİLİ'DE GÖÇMENLER BOTLARIN GELMESİNİ BEKLİYOR

İzmir'in Dikili ilçesi sahil sitelerinde bir araya gelen 160 mülteci kendi aralarında biriktirdikleri para ile aldıkları botların plaja gelmesini bekliyor. Buradan botlara binecek olan mülteciler Yunanistan'a gitmek için yola çıkacak.





Yunanistan'a geçiş yapmak için bekleyen grup adına açıklama yapın Suriye uyruklu Halit Sait, kendi aralarında para toplayarak bot aldıklarını ve Yunanistan'a geçiş yapmak için beklediklerini söyledi.