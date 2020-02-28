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İngiltere'den son dakika kararı: İdlib konusunu görüşmek için bugün toplanacak

Son dakika haberine göre , meselesine ilişkin 'yı acil toplantıya çağırdıklarını bildirdi. BMGK İdlib konusunu görüşmek için bugün toplanacağını açıkladı. Öte yandan İngiltere, İdlib'de Türk askerlerin şehit edilmesini kınadı.

  • Güncel
  • 28.02.2020 18:25
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  • Son Güncelleme: 28.02.2020 18:41
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İdlib için acil çağrı! Bugün toplanacak

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi () 'de artan gerginliği görüşmek üzere bugün acil toplanacak.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, ABD, İngiltere, Almanya, Fransa, Belçika, Estonya ve Dominik Cumhuriyeti, İdlib'de artan gerginliği görüşmek üzere acil toplantı talebinde bulundu.

BMGK, bugün yerel saatle 16.00'da acil toplanma kararı aldı.

İNGİLTERE SALDIRIYI KINADI
İngiltere, İdlib'de Türk askerlerin şehit edilmesini kınadı.

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