Katil Esad rejiminin yaptığı Suriye'nin İdlib kentinde düzenlediği hava saldırısında 33 kahraman Mehmetçiğimiz şehit oldu. İdlib'te şehit olan kahraman Mehmetçiğimiz'in isimleri belli olmaya başladı. Katil Esed rejimi askerlerimizin üs olarak kullandığı binaya haince saldırdı. Bu sırada bölgeye giden ambulanslara da roketli saldırılar düzenlendi. Sonrasında katil rejim hedeflerine misliyle karşılık verildi ve hala veriliyor. İdlib'teki şehitlerin isimleri ve şehirleri de açıklanmaya devam ediyor. İdlib veya İdlip, Suriye'nin kuzeybatısında bulunan ve aynı isimli yönetim bölgesinin merkezi olan şehir. Halep'e 60 km uzaklıktadır.Bulunduğu ilin Türkiye'ye (Hatay iline) de toprak komşuluğu vardır. Bu nedenle Hatay ve Kilis gibi güney illerle benzerlikler gösterir.

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