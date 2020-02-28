İdlib'de kaç şehit var? Operasyonların sürdüğü İdlib'ten kötü haber geldi. Askerlerimize yönelik saldırı sonrasında şehit ve yaralı haberleri gelmeye devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklama vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. İşte İdlib'de kaç şehit var? Suriye'de şehit sayısı açıklandı mı? Genel Kurmay resmi açıklamanın detaylarını haberimizde bulabilirsiniz... Henüz isimler resmi olarak açıklanmadı. Resmi açıklama gelince isimlere sitemizde yer vereceğiz. İdlib'de Türk Silahlı Kuvvetleri'ne rejim tarafından hava saldırısı düzenlendi. Saldırıda 33 askerin şehit olduğu, 36 askerin de yaralı olduğu bildirildi.