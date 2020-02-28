Tabur kaç kişi? Askeri Birlikler ile ilgili detaylar ülke genelinde merak edilen konular arasında yer almaya başladı. Türk Silahlı Kuvvetleri, tabur, tim, manga, takım, bölük, alay gibi bölümlerden oluşuyor. Peki, Tabur kaç kişi? Bir taburda kaç asker var? Askeri birimler!... İçinde farklı alaylar barındırabilen bir taktik birliktir. En önemli özelliği kendi kendine yetebilen en küçük birlik olmasıdır. Komutanı Tuğgeneral rütbesindedir. Deniz Kuvvetlerinde ise komutan rütbesi Tuğamiraldir.