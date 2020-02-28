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Suriye'nin İdlib kentindeki 33 şehidimizin kimlikleri ve memleketleri! Türkiye yasta

Dün gece, Suriye'nin İdlib kentinden gelen son dakika haberi yürekleri yaktı. İdlib'de rejim unsurlarının kalleş saldırısı sonucunda 33 Türk askeri şehit düştü. Acı haber hem şehitlerimizin ailelerinin hem de tüm Türkiye'in yüreğine ateş gibi düştü. Ailelere acı haber verilirken şehit evleri bayraklarla donatıldı. Öte yandan İdlib şehitlerinin isimleri ve memleketleri yavaş yavaş belli oluyor.

28.02.2020 12:52 - Son Güncelleme: 28.02.2020 13:37
Suriye'nin İdlib kentindeki 33 şehidimizin kimlikleri ve memleketleri! Türkiye yasta

Suriye'nin İdlib kentinden dün gece gelen acı haber tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Esad güçlerinin düzenlediği hava saldırısında 33 askerimiz şehit oldu. 32 askerimizde yaralı. Yaralı askerlerimiz Hatay'da tedavi altına alındı. Kara haber bu sabahtan itibaren ailelere ulaştırılmaya başlandı. Öte yandan şehitlerimizin kimlikleri belli oluyor.

Acı haberin ulaşmasının ardından şehit ailelerinin evlerinin olduğu sokaklar Türk bayraklarıyla donatıldı.

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Suriye'nin İdlib kentindeki 33 şehidimizin kimlikleri ve memleketleri! Türkiye yasta

AHMET SAYGILI

İdlib'de rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan Uzman Onbaşı Ahmet Saygılı'nın (23) Kahramanmaraş'taki evine şehadet haberi ulaştı.

Suriye'nin İdlib kentindeki 33 şehidimizin kimlikleri ve memleketleri! Türkiye yasta

Şehidin Türkoğlu ilçesi Beyoğlu Mahallesi'ndeki babaevine gelen Kaymakam Gürbüz Saltaş, Türkoğlu Belediye Başkan Yardımcısı Ramazan Bozdoğan ve İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Mete Pekmez, şehadet haberini anne Ayşe ve baba Hüseyin Saygılı'ya verdi.

Suriye'nin İdlib kentindeki 33 şehidimizin kimlikleri ve memleketleri! Türkiye yasta

Şehidin ailesi ve yakınlarını, askeri yetkililer ile mahalle sakinleri teskin etti.

Saygılı ailesinin evine ve sokağına Türk bayrakları asıldı, sokağa taziye çadırı kuruldu.

Bu arada, 7 kardeş olan Ahmet Saygılı'nın 3 kardeşinin de Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu olarak çeşitli yerlerde görev yaptığı öğrenildi.

Suriye'nin İdlib kentindeki 33 şehidimizin kimlikleri ve memleketleri! Türkiye yasta

TURGUT BURKAY KORKMAZ

Suriye'nin İdlib kentinde düzenlenen hava saldırısında şehit olan 33 askerden Piyade Uzman Onbaşı Turgut Burkay Korkmaz'ın (23) acı haberi, Antalya'nın Finike ilçesinde yaşayan ailesine verildi.

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