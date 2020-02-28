Suriye'nin İdlib kentindeki 33 şehidimizin kimlikleri ve memleketleri! Türkiye yasta

Şehidin ailesi ve yakınlarını, askeri yetkililer ile mahalle sakinleri teskin etti.

Saygılı ailesinin evine ve sokağına Türk bayrakları asıldı, sokağa taziye çadırı kuruldu.

Bu arada, 7 kardeş olan Ahmet Saygılı'nın 3 kardeşinin de Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu olarak çeşitli yerlerde görev yaptığı öğrenildi.