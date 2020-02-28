Suriye İdlib'te 33 askerimizin katil Esed ordusu tarafından şehit edilmei sonrasında internette fetih suresi araştırılmaya başlandı. Ayrıca savaşan askerlere okunacak duaları haberimizde derledik. Eğer savaşa veya çatışmaya çıkan askerler 190 defa Er-Rahıym ismi şerifini yazıp üzerinde taşırsa Allah'ın izni ile düşman ona hiçbir zarar veremez. Nasr suresini okumak düşmana galip gelmeye vesiledir. Düşmanı mağlup etmek için 3 gün aynı yerde 70 kere Ya Hafidu ismi şerifi okunursa kısa zamanda etkisi gözle görülür.

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