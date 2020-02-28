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! Savaşan askerlere okunacak dualar...

'te meydana gelen hain saldırı sonrasında Türk halkı askerlerin etrafında kenetlenmiş durumda bu bağlamda vatandaşlar askerler için hangi dualar okunur sorusunu oldukça merak ediyor. Ülkesinin refahını, huzurunu ve birlik ve beraberliğini korumak adına vatani görevini yerine getiren askerler için hangi duaların okunacağı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Asker; da görevli, erden mareşale kadar rütbeye sahip kişi. Askerlik yükümlülüğü altına giren şahıslar ile özel yasalarla silahlı kuvvetlere katılan ve resmi bir kıyafet taşıyan kişilerdir. Askerlerin aslî görevi ülkelerinin topraklarını iç ve dış tehditlere karşı savunmaktır.

  • Güncel
  • 28.02.2020 11:28
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  • Son Güncelleme: 28.02.2020 11:29
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Fetih suresi oku! Savaşan askerlere okunacak dualar...

Suriye İdlib'te 33 askerimizin katil Esed ordusu tarafından şehit edilmei sonrasında internette fetih suresi araştırılmaya başlandı. Ayrıca savaşan askerlere okunacak duaları haberimizde derledik. Eğer savaşa veya çatışmaya çıkan askerler 190 defa Er-Rahıym ismi şerifini yazıp üzerinde taşırsa Allah'ın izni ile düşman ona hiçbir zarar veremez. Nasr suresini okumak düşmana galip gelmeye vesiledir. Düşmanı mağlup etmek için 3 gün aynı yerde 70 kere Ya Hafidu ismi şerifi okunursa kısa zamanda etkisi gözle görülür.

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