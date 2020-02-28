Türkiye NATO'yu olağanüstü toplantıya çağırdı. NATO'nun 4. maddesi çerçevesinde bir üye ülke ulusal güvenliği, sınır bütünlüğü ya da bağımsızlığı tehlike altına girmesi halinde istişareler için diğer üye ülkeleri toplantıya çağırabiliyor. İdlib'de Esed rejiminin alçak saldırısında 33 askerimiz şehit oldu. Saldırının ardından NATO'nun 5. maddesi yeniden gündeme geldi. 5. maddeye göre, NATO ülkesine saldırı olduğu takdirde, bu saldırı tüm birliğe yapılmış sayılıyor. İkinci Dünya Savaşı bittikten sonra Amerika Birleşik Devletleri ve Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) arasında soğuk savaş başladı.