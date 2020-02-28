Suriye İdlib şehitleri kimler? İdlib'teki şehitlerin isimleri şehirleri vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İdlib'de dün gece saatlerinde yaşanan hain saldırı sonucu 33 askerimizin şehit olduğu haberi geldi. Tüm Türkiye'yi yasa boğan habere ilişkin detaylarda yavaş yavaş belli olmaya başladı. Bu noktada en merak edilen soru ise 33 şehidimizin isimleri, nereli oldukları ve kimlikleri. Merak edilen bu sorulara dair son gelişmeleri aktarıyoruz. Alçak saldırı sonrası Beştepe 'de Güvenlik Zirvesi toplandı ve kritik bir toplantı yapıldı. Toplantı sonrası Hulusi Akar ve kuvvet komutanları sınırın sıfır noktasına gitti. Ancak seferberlik açıklaması gelmedi. Sefer görev emri için de henüz bir açıklama yapılmamıştır.

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