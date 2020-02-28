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28 Şubat şehitleri kimler? İdlib'teki şehitlerin isimleri ve şehirleri...

Katil Esad rejiminin yaptığı 'nin kentinde düzenlediği hava saldırısında 33 kahraman Mehmetçiğimiz şehit oldu. İdlib'te şehit olan kahraman Mehmetçiğimiz'in isimleri belli olmaya başladı. Katil rejimi askerlerimizin üs olarak kullandığı binaya haince saldırdı. Bu sırada bölgeye giden ambulanslara da roketli saldırılar düzenlendi. Sonrasında katil rejim hedeflerine misliyle karşılık verildi ve hala veriliyor. İdlib'teki şehitlerin isimleri ve şehirleri de açıklanmaya devam ediyor. İdlib veya İdlip, Suriye'nin kuzeybatısında bulunan ve aynı isimli yönetim bölgesinin merkezi olan şehir. Halep'e 60 km uzaklıktadır.Bulunduğu ilin Türkiye'ye (Hatay iline) de toprak komşuluğu vardır.

  • Güncel
  • 28.02.2020 17:54
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  • Son Güncelleme: 28.02.2020 17:54
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Yüzbaşımızda şehit oldu! Suriye İdlib şehitleri kimler?

Suriye İdlib şehitleri kimler? İdlib'teki şehitlerin isimleri şehirleri vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İdlib'de dün gece saatlerinde yaşanan hain saldırı sonucu 33 askerimizin şehit olduğu haberi geldi. Tüm Türkiye'yi yasa boğan habere ilişkin detaylarda yavaş yavaş belli olmaya başladı. Bu noktada en merak edilen soru ise 33 şehidimizin isimleri, nereli oldukları ve kimlikleri. Merak edilen bu sorulara dair son gelişmeleri aktarıyoruz. Alçak saldırı sonrası Beştepe 'de Güvenlik Zirvesi toplandı ve kritik bir toplantı yapıldı. Toplantı sonrası Hulusi Akar ve kuvvet komutanları sınırın sıfır noktasına gitti. Ancak seferberlik açıklaması gelmedi. Sefer görev emri için de henüz bir açıklama yapılmamıştır.

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