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duyurdu: Göçmenlerin Batı'ya hareketi 'de durum kötüleşirse sürecek!

Son dakika haberleri... , 'deki bazı ve göçmenlerin Batı'ya hareketinin 'deki durumun kötüleşmesi halinde sürebileceğini bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Dünyada en fazla mülteciye evsahipliği yapan ülkemizin mülteciler ve sığınmacılara yönelik politikasında bir değişiklik yoktur" ifadelerine de yer verildi.

  • Güncel
  • 28.02.2020 13:01
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  • Son Güncelleme: 28.02.2020 13:16
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Dışişleri Bakanlığı'ndan flaş sığınmacı açıklaması

Son dakika haberleri... 'ndan yapılan açıklamada "'deki bazı ve göçmenlerin Batı'ya hareketi 'deki durumun kötüleşmesi halinde sürebilir. Dünyada en fazla mülteciye ev sahipliği yapan ülkemizin mülteciler ve sığınmacılara yönelik politikasında bir değişiklik yoktur" denildi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy imzasıyla yayınlanan açıklama şöyle:
"İdlip'te yaşanan ve yüzbinlerce insanın yerlerinden edilmesine neden olan son gelişmeler, ülkemiz üzerindeki mevcut göç baskısını daha da artırmıştır. Bu gelişmeler, halkımız ve dünya kamuoyu tarafından takip edilmektedir, ülkemizdeki sığınmacılar ve göçmenleri de derinden etkilemektedir.

Nitekim gelişmelerden endişeye kapılan ülkemizdeki bazı sığınmacı ve göçmenler Batı sınırlarımıza doğru hareketlenmeye başlamışlardır. Durumun kötüleşmesi halinde bu risk artarak devam edecektir.

Dünyada en fazla mülteciye evsahipliği yapan ülkemizin mülteciler ve sığınmacılara yönelik politikasında bir değişiklik yoktur."

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