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'de şehit sayısı GenelKurmay Resmi açıklama! 28 Şubat kaç şehit var?

'de kaç şehit var? Operasyonların sürdüğü İdlib'ten kötü geldi. Askerlerimize yönelik saldırı sonrasında şehit ve yaralı i gelmeye devam ediyor. tarafından yapılan açıklama vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. İşte İdlib'de kaç şehit var? 'de şehit sayısı açıklandı mı? resmi açıklamanın detaylarını haberimizde bulabilirsiniz... Henüz isimler resmi olarak açıklanmadı. Resmi açıklama gelince isimlere sitemizde yer vereceğiz. İdlib'de Türk Silahlı Kuvvetleri'ne rejim tarafından hava saldırısı düzenlendi. Saldırıda 33 askerin şehit olduğu, 36 askerin de yaralı olduğu bildirildi.

  • Güncel
  • 28.02.2020 18:03
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  • Son Güncelleme: 28.02.2020 18:03
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İdlib’de kaç şehit var? Suriye’de şehit sayısı açıklandı mı?

Türkiye gece gelen kalleş saldırı haberi ile yasa boğuldu. İdlib'te 33 askerimiz şehit edildi. İdlib'de kaç şehit var? Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklama vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı.Operasyonların sürdüğü İdlib'ten kötü haber geldi. Askerlerimize yönelik saldırı sonrasında şehit ve yaralı haberleri gelmeye devam ediyor. İşte İdlib'de kaç şehit var? Suriye'de şehit sayısı açıklandı mı? Genel Kurmay resmi açıklamanın detaylarını haberimizde bulabilirsiniz... Henüz isimler resmi olarak açıklanmadı. Resmi açıklama gelince isimlere sitemizde yer vereceğiz. Saldırının ardından NATO'nun 5. maddesi yeniden gündeme geldi.

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