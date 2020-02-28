Türkiye gece gelen kalleş saldırı haberi ile yasa boğuldu. İdlib'te 33 askerimiz şehit edildi. İdlib'de kaç şehit var? Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklama vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı.Operasyonların sürdüğü İdlib'ten kötü haber geldi. Askerlerimize yönelik saldırı sonrasında şehit ve yaralı haberleri gelmeye devam ediyor. İşte İdlib'de kaç şehit var? Suriye'de şehit sayısı açıklandı mı? Genel Kurmay resmi açıklamanın detaylarını haberimizde bulabilirsiniz... Henüz isimler resmi olarak açıklanmadı. Resmi açıklama gelince isimlere sitemizde yer vereceğiz. Saldırının ardından NATO'nun 5. maddesi yeniden gündeme geldi.