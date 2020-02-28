İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İdlib'de 33 askerin şehit olduğu saldırının ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında ulusal güvenlik toplantısının gerçekleştirildiğini hatırlatarak, Türkiye'nin hem bu saldırıdan hem de yüz binlerce Suriyelinin öldürülmesinden sorumlu olan gayrimeşru Esad rejimine karşılık verdiğini ve vermeye devam edeceğini bildirdi.

Sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada rejim mevzilerinin hem havadan hem de karadan hedef alındığını belirten Altun, şunları kaydetti: