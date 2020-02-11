AHaber CANLI YAYIN

TÜRKİYE'NİN YAŞADIĞI AFETLER

Felaketler 2020 yılında adeta otomatiğe bağlamış ülkemizi etkisi altına almıştır. Elazığ'da 6,8 büyüklüğündeki deprem milletimizi derin bir üzüntüye sevk etmiştir. 41 vatandaşımız depremde hayatını kaybetmiş, 1600 vatandaşımız da yaralanmıştır. Türk milleti depremzedelere sahip çıkmıştır, devletin tüm imkanları seferber edilerek darda ve zorda kalanlara el uzatılmıştır. 4-5 Şubat'ta iki gün boyunca Van Bahçesaray karayoluna 2 çığ düşmüştür. 41 kardeşimiz şehit olmuş, 84 kardeşimiz de yaralanmıştır. Deprem oldu, çığ düştü derken Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bir yolcu uçağı maalesef kaza kırıma uğramış 3 kişi yaşamını yitirmiş 180 kişi de yaralanmıştır. Türk milleti felaketlere teslim olmamıştır. Direne direne bugünlere gelmiştir. Allah'ın izniyle kötü günler geçecektir. Karamsarlık iman dolu gönüllere yakışmayacaktır.

"ZÜBÜKZADELER"

Özellikle 1999 Gölcük depremi ile Elazığ depremini karşılaştırıp siyasi fırsatçılık yapan küçük ve güdük bir azınlık gözümüzden kaçmamıştır. 1999 depreminde devletin çöktüğünü, bugün ayakta olduğunu söyleyen zavallılar ile toplanan deprem yardımlarıyla memur maaşlarının ödendiğini söylenmiştir. Bunlar zübükzadelerdir. Bilinmelidir ki ne Türk devleti 1999'da çöktü, 2020 zaafa uğradı. Çöken binalardır, utanmaz müteahhitlerdir. Devlet aynıdır, fıtrat ayındır, duruş aynıdır. 1999 Marmara depremi ile 2020 Elazığ depremini teraziye koyup tartıya çıkarmak ayıp, ahlaksızlık değil midir? Depremin küçüğü büyüğü olabilir ama acının azı çoğu olmaz.

AYRINTILAR GELİYOR...