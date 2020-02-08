Sabah yazarı Şebnem Bursalı'dan İlker Başbuğ'u zora sokacak soru: O gün gereğini yapsaydın 15 Temmuz olur muydu?

İşte Sabah gazetesi yazarı Şebnem Bursalı'nın yazısının bir kısmı:

İki kişinin bildiği sır olmaktan çıkar ve bir gün gelir herkes öğrenir. Bugün; "2009'da askerlerin özel yetkili mahkemelerde yargılanma teklifini getirenler araştırılsın" diyerek Meclis'e FETÖ suçlaması getiren eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'un, geçmişte kendisine bizzat getirilen askeriye içindeki 15 bini aşkın subayın isimlerinin tek tek yer aldığı FETÖ listesi ile ilgili hiçbir işlem yapmadığı ortaya çıktı. İşin daha da ilginç yanı; 2007'de kendisine bir flash bellekte gelen bu listeyi, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na verdiği ve sonrasında hiçbir takip ve işlem yapmadığı gibi; 2017 yılında Meclis'te kurulan 15 Temmuz Darbe Komisyonu'na verdiği ifadede de bu bilgiyi sakladığı ortaya çıktı. Geçmişte hiçbir işlem yapmadığı, takip etmediği askeriye içindeki FETÖ'cüler listesini Meclis'ten saklayan İlker Başbuğ'un, bugün aynı Meclis'i FETÖ'cülükle suçlaması da çok ama çok ilginç...

Şimdi buradan bir gazeteci olarak İlker Başbuğ'a 7 sorum olacak:

1-2007 yılında gazeteci Tuncay Özkan'ın size verdiği ve içinde ordu içindeki FETÖ'cü askerlerin ifşa edildiği ve aynı zamanda FETÖ'ye karşı olan subay ve generallerin fişlendiği flash bellek ile ilgili neden bir işlem yapmadınız?

2- Bu belleği verdiğiniz Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın Akın Öztürk Başkanlığında oluşturduğu Güneş Çalışma Grubu'nun yaptığı çalışmayı neden takip etmediniz?

3-O dönem KKK olarak yeterli yetkiniz ve imkanınız olmadığını kabul eder isek; neden Genelkurmay Başkanı olduğunuz dönemde bu konuyu tekrar gündeme alıp yeni bir araştırma ve soruşturma açtırmadınız?

4-15 Temmuz Darbe Kalkışmasını Araştırma Komisyonu'na bilgi verirken neden 2007 yılında size verilen ordu içindeki FETÖ'cülerin bu listesini sakladınız?

5-Daha sonra konu ortaya çıkınca neden açıklama yapmak zorunda kaldınız?

6- Bundan 3 yıl önce ordu içindeki FETÖ'cülerin listesinin elinizde olduğunu sakladığınız Meclis'i, bugün neden FETÖ ile itham ediyorsunuz?

7- Eğer 13 yıl önce size verilen bu FETÖ'cülerle ilgili gerekli işlemi yapıp ordu içindeki FETÖ'cülerin ortaya çıkmasını sağlasaydınız; 15 Temmuz olur muydu?

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