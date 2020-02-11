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Yüreğimiz yandı! ’de rejim saldırdı: 5 şehit 5 yaralı

'de rejim güçleri 'de yine alçakça saldırdı. bölgesinde görevli 5 Mehmetçik şehit oldu, 5 asker de yaralandı. Birliklerimiz, eli kanlı katilleri top ve obüslerle ateş altına aldı. 105 hedef bombalandı. 101 rejim unsuru ortadan kaldırıldı.

Yüreğimiz yandı!
'de rejim güçleri 'de yine alçakça saldırdı. bölgesinde görevli 5 Mehmetçik şehit oldu, 5 asker de yaralandı. Birliklerimiz, eli kanlı katilleri top ve obüslerle ateş altına aldı. 105 hedef bombalandı. 101 rejim unsuru ortadan kaldırıldı.


Esad'ın eli kanlı askerleri İdlib'de yine alçakça saldırdı. Taftanaz bölgesinde görevli 5 kahraman şehit oldu, 5 Mehmetçik de yaralandı. , 101 rejim unsurunu ortadan kaldırdı. Şehitlerimizin intikamını aldı.


İNTİKAMLARI ALINDI
Mehmetçik anında ateş yağdırdı. 101 rejim unsuru ortadan kaldırıldı. Şehitlerin kanı yerde kalmadı.




ŞAM ŞEYTANI
Esad'ın eli kanlı askerleri İdlib'de yine alçakça saldırdı. Taftanaz bölgesinde görevli 5 kahraman şehit oldu, 5 Mehmetçik de yaralandı. TSK, 101 rejim unsurunu ortadan kaldırdı. Şehitlerimizin intikamını aldı.

Suriye'de Esad'ın askerleri İdlib'in kuzeyindeki Taftanaz'da dün topçu atışı saldırısı düzenledi. Piyade Uzman Onbaşılar İbrahim (22), Enes Alper (23), Fatih Saylak (26), İbrahim Albayrak (24) ve Davut Özcan (25) şehit oldu. 5 asker de yaralandı. , 115 rejim hedefini ateş altına aldı. 101 rejim unsuru etkisiz hale getirildi. 3 tank ve 2 top/havan mevzii de tahrip edildi. Atışların devam ettiği belirtildi. Öte yandan Başkan Erdoğan başkanlığında Güvenlik Zirvesi yapıldı. Toplantıda, saldırıya misliyle karşılık verildiği vurgulandı. Ayrıca 'nın üzerine düşen görevleri yerine getirmesinin gerekliliğine de işaret edildi.


Türk Silahlı Kuvvetleri, İdlib'deki gözlem noktalarına komando takviyesi yaptı.


OPERASYON SİNYALİ
İdlib'de Esad'ın alçakça saldırı sonucu 7 asker ve bir sivil personelin şehit olmasının ardından Başkan Erdoğan, 'Gereğini yaparız' diyerek operasyon sinyali vermişti. , sınır hattına Zırhlı Personel Taşıyıcılar, Fırtına obüsleri, tanklar ile yoğun askeri yığınak yaptı.




ŞEHİT ONBAŞI FATİH SAYLAK


ŞEHİT ONBAŞI DAVUT ÖZCAN


ŞEHİT ONBAŞI İ. HALİL AÇIKGÖZ


ŞEHİT ONBAŞI İBRAHİM ALBAYRAK


ŞEHiT ONBAŞI ENES ALPER






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