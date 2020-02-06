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  • Son Güncelleme: 06.02.2020 08:36

’nin rant oyunu deşifre oldu! 'in itiraf gibi ses kaydı ortaya çıktı

döneminde alınan ihaleyi iptal eden ’li ’nin rant oyunu Genel Sekreter ’in ses kaydıyla deşifre oldu. Ses kayıtlarında Tuncer'in "Orası inandığımız bir işletmeciye verilecek." dediği ortaya çıktı.

CHP’nin rant oyunu deşifre oldu! İtiraf gibi ses kaydı

'li , önceki başkan döneminde gerçekleştirilen Konyaaltı sahilindeki 'Sahil Antalya Yaşam Parkı' işletme ihalesini tek taraflı iptal etti. CHP'li 'in "Konyaaltı'nı rantın değil halkın yeri yapacağız" diyerek ihaleyi iptal etmesindeki niyetinin başka olduğu ise ses kaydıyla deşifre oldu.

İTİRAF GİBİ SES KAYDI
CHP'li Böcek'in "Konyaaltı'nı rantın değil halkın yeri yapacağız" diyerek ihaleyi iptal etmesindeki niyetinin başka olduğu ise ses kaydıyla ortaya çıktı. Genel Sekreter , sahildeki alt kiracılarla toplantı yaptı. Basına kapalı gerçekleşen toplantının ses kaydına ulaşıldı.

"GEÇİŞ DÖNEMİNİ ATLATALIM"
Tuncer'in yaklaşık 1.5 saat süren toplantıda "Buranın işletmesini çok önemsiyorum. Öncelikle zaman içinde belediye olarak oradaki hâkimiyeti kontrolümüz altına alalım. Başkanımız henüz bir karar vermemiş olmakla beraber, geçiş dönemini atlattıktan sonra aklında bir sistem var. İnandığımız ve bizim kontrolümüzdeki bir işletmeciye kiraya verelim" dediği ortaya çıktı.İhale iptaline ilk tepki eski Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'den geldi. Türel, böyle güzel bir projenin iptalinin izahı olmadığını ve CHP'nin intikam siyasetinin sonucu olduğunu vurguladı. Böcek'i eleştiren Türel, "Seçildikten sonra bir kez bile Konyaaltı Sahili'nde görülmediniz. Müfettişlerce sizin şikayetiniz üzerine incelemeye alınmış bir konunun sonucunu bile beklemeden attığınız adımların hesabını siz de vereceksiniz. Dolayısı ile sözleşme fesih yetkisi de başkandadır. Antalya'nın menfaatleri diyerek güya emin olduğunuz bir konuda acaba niye sözleşme iptal yazısını kendiniz imzalamadınız? Yoksa bu konuda imza atmaktan sizi alıkoyan bir korkunuz mu var?" dedi.

KARAR MAHKEMEDEN DÖNDÜ
CHP'li Antalya Büyükşehir Belediyesi Encümeninin tek taraflı olarak Konyaaltı İşletme İhalesini iptal kararı mahkemeye taşındı. Muhittin Böcek'in, yıllık 15 milyon lira zarar ettiklerini gerekçe gösterip işletme ihalesini iptal ettiği Konyaltı Sahili Projesi hakkında Antalya 2. 31 Ocak 2020'de 'yürütmeyi durdurma' kararı verdi. Antalya'da daha önce dönemin Belediye Başkanı CHP'li 100. Yıl Stat İhalesi'ni iptal etmiş, belediye, tazminat davası sonrası firmaya yüklü miktarda tazminat ödemek durumunda kalmıştı. Danıştay, bu tazminatı dönemin meclis üyelerinin ödemesine karar vermişti.

SABAH

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