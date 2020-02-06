İşte Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür'ün bugünkü "CHP İstanbul'da ne oldu?" başlıklı yazısı:

Nihayet CHP'nin en çok övündüğü "parti içi demokrasi" iddiası da tarih oldu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla artık başta İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirler olmak üzere il kongrelerine "tek aday" ve "tek liste" ile gidilecek.

Oysa bir süredir İstanbul CHP örgütünde başını birkaç belediye başkanının çektiği alternatif bir başkan arayışı vardı ve ortada da yeniden seçilmek istediğini söyleyen eski İl Başkanı Cemal Canpolat rüzgarı esiyordu. Daha doğrusu Canpolat, iddialı çıkışlarla "Ben de varım" diyordu. Öylesine iddia- lıydı ki, çok değil daha 30 Ocak'ta sosyal medyada şu mesajı yayınlıyordu:

"Teslim olmadan, demokrasi mücadelesi verenler tarihte her zaman kazanmıştır! Cumhuriyet Halk Partisi sadece örgütün emrinde olacaktır. Esas olan CHP emekçileri ve CHP örgütünün kararıdır."

Sonra bu mesajını daha veciz bir hale getiriyordu:

"Vazgeçenler değil mücadele edenler tarihe geçer..."

Önceki gün mevcut İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da basının karşısına geçti ve bu iddiaları yerle bir eden açıklamasını yaptı. Adeta "tek aday" olmanın keyfiyle meydan okudu. Gazeteciler de merakla sordu; rakibiniz Cemal Canpolat neden çekildi?

O da tek aday ilan edilmekten hicap duymadığı gibi rakibi Canpolat'ı refüze etmekten de çekinmeyen bir cevap verdi:

"Cemal Başkanımıza da hak teslim etmemiz lazım. Kendisi 'Ben sizin karşınızda aday olmayı düşünmedim. Doğru da bulmuyorum. Bunu genel başkanımıza ve örgütümüze söyledim. Benim çevremde dışlandığımı düşünen birtakım arkadaşların böyle bir eğilimi ve önerileri oluyor, ben de bu süreci yönetmek durumundayım' dedi. Cemal Başkanımız da aday olup çekilmiş birisi değil."

İlginç bir durum. Çünkü herkes biliyor ki, kongreler başladığı andan itibaren İstanbul CHP kulislerinde Canpolat ismi dolaştı, o da sürekli birileriyle konuşarak kulis yaptı. Bu gerçeği basın açıklamasında kabul etti.

Peki, neden adaylıktan çekildi?

Soruyu bizzat kendisine sordum. İşte cevabı:

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