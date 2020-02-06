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  • Son Güncelleme: 06.02.2020 08:25

'de pistten çıkan Pegasus uçağı pilotu ile kule arasındaki konuşmalar ortaya çıktı: Dikkat çeken anons!

İzmir- seferini yapan Boeing 737-800 tipi yolcu uçağının pist dışına çıkması sonrası Havalimanı Kontrol Kulesi ile pilot arasındaki konuşmalar ortaya çıktı. Kule ile arama kurtarma ekipleri arasındaki diyaloglar da yayınlanmıştı.

Dikkat çeken anons!

Kule görevlisi pistten çıkan uçağın pilotuna, "sizden önce inen trafiğimiz kuvvetli kuyruk rüzgârı (tail-wind) rapor etti" anonsu dikkat çekti.

Uçak inmeden önce kule görevlisinin başka bir uçağın pilotuna da yaptığı anons dikkat çekti.

Kule görevlisinin, "10 dakikalık operasyonu keseceğiz çünkü yaklaşmadaki rüzgarla yer rüzgarı arasında bir takım tutarsızlıklar var" anonsu yaptı.

O DİYALOGLAR ŞÖYLE;

Kule: "Pist değişecek muhtemel 2,4 pist olacak dinlemede kalın şu an için 10 dakikalık operasyonu keseceğiz. Çünkü yaklaşmadaki rüzgarla yer rüzgarı arasında bir takım tutarsızlıklar var. Pas geçen trafiklerimiz fazla malumat dinlemede kalın arayacağım"

Kule pistten çıkan uçağın pilotuna : 87R merhabalar, sizden önce inen trafiğimiz kuvvetli kuyruk rüzgârı (tail-wind) rapor etti

Kule: Sizden önceki trafik pas geçti

KULE İLE EKİPLERİN DİYALOĞU DA ORTAYA ÇIKTI
Öte yandan kule ile ekiplerin arasındaki telsiz konuşmaları ortaya çıktı.

Kule: inişine müteakiben 2,4 pist başından mevcut rampa üzerine doğru aşağıya indi şu anda göremiyoruz

Ekipler: Anlaşıldı şu anda göremiyorsunuz hızla ilerlemeye devam ediyoruz

Kule: Ambulanslar da gidiyor mu?

Kule Pilota anons ediyor: İfadelerim alınabiliyor mu?

Ekipler: Şu anadaki bulunduğumuz mevkide uçağa müdahale etme imkanımız yok.

Kule: Herhangi bir yangın veya patlama başka bir şey takip edebiliyor musunuz?

Ekipler: Şu anda uçakta alev veya duman gözükmüyor ama parçalanmış uçak

Kule: Bütün ekipler müdahale etsin

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