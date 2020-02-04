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  • Son Güncelleme: 04.02.2020 23:10

’ndan yalanı! Girdiği çadırı bile görmemiş

Genel Başkanı Kemal , ve ’daki incelemelerini anlatırken 'ı hedef alarak asılsız iddialarda bulundu. 2 gün deprem bölgesinde kaldığını söyleyen Kılıçdaroğlu “Bir tek Kızılay çadırı dahi görmedim” dedi. Kılıçdaroğlu'nun Kızılay’ı karalamak için kullandığı sözlerinin aksine deprem bölgesinde Kızılay çadırına girdiği görüntüleri ortaya çıktı.

Kılıçdaroğlu’ndan Kızılay yalanı!

Genel Başkanı Kemal , Meclis Grup toplantısında konuşurken ini üzerinden 'ı hedef aldı.

Asılsız iddialarla, depremin ilk gününden itibaren sahada çalışmalarını sürdüren Kızılay'ı eleştiren Kılıçdaroğlu "Deprem bölgesinde tek bir Kızılay çadırı görmedim" dedi.

KIZILAY ÇADIRINA GİRDİĞİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI
Kılıçdaroğlu'nun Kızılay'ı karalamak için kullandığı sözlerinin aksine deprem bölgesinde Kızılay çadırına girdiği görüntüleri ortaya çıktı.

KIZILAY YARDIMLARINI SÜRDÜRÜYOR
Elazığ'da meydana gelen ve başta ve çevre illeri de etkileyen 6,8 şiddetindeki depremin ilk gününden itibaren bölgede çalışmalarına devam eden Kızılay, Kılıçdaroğlu'nın iddialarının aksine depremzedelere başta çadır ve yemek konusunda yardımlarını sürdürüyor.

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