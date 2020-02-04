CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Meclis Grup toplantısında konuşurken Elazığ depremini üzerinden Kızılay'ı hedef aldı.

Asılsız iddialarla, depremin ilk gününden itibaren sahada çalışmalarını sürdüren Kızılay'ı eleştiren Kılıçdaroğlu "Deprem bölgesinde tek bir Kızılay çadırı görmedim" dedi.

KIZILAY ÇADIRINA GİRDİĞİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Kılıçdaroğlu'nun Kızılay'ı karalamak için kullandığı sözlerinin aksine deprem bölgesinde Kızılay çadırına girdiği görüntüleri ortaya çıktı.

KIZILAY YARDIMLARINI SÜRDÜRÜYOR

Elazığ'da meydana gelen ve başta Malatya ve çevre illeri de etkileyen 6,8 şiddetindeki depremin ilk gününden itibaren bölgede çalışmalarına devam eden Kızılay, Kılıçdaroğlu'nın iddialarının aksine depremzedelere başta çadır ve yemek konusunda yardımlarını sürdürüyor.