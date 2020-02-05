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  • Son Güncelleme: 05.02.2020 10:15

'li ve 'tan algı operasyonu! 16 milyon İstanbullunun hafızasıyla alay ettiler

'li Başkanı 'nun bir yalanı daha elinde patladı. 16 milyon İstanbullunun hafızasıyla adeta alay eden Ekrem İmamoğlu ile Belediye Başkanı , 12 yıl sonra bir İBB Başkanı'nın Maltepe'yi ziyaret ettiği yalanı ile algı oluşturmaya çalıştı. Ancak 'li İBB Başkanı 4 Ekim 2016'da Maltepe'yi ziyaret etmişti. Üstelik Başkan Ali Kılıç da bu haberi sosyal medyadan duyurmuştu.

İmamoğlu'ndan algı operasyonu!

Başkanı dün 'deydi. Cevizli'de yapılacak Gösteri ve Spor Merkezi'nde incelemelerde bulunan, STK temsilcileri ve muhtarlarla görüşen İmamoğlu bu ziyaretini sosyal medyadan iliştirdiği bir yalanla birlikte paylaştı.

İmamoğlu paylaşımında, "Ne yazık ki; Maltepe'ye 12 yıldır İBB Başkanı gelmemiş. Bu kültürü değiştiriyoruz, İBB ayrım gözetmeden tüm ilçelerle uyumlu bir şekilde çalışacak. Bugün Maltepe Belediye Başkanımız @BskAliKilic , muhtarlarımız ve STK temsizcilerimizle bu ilçemiz ile ilgili çalışıyoruz." dedi.

ALİ KILIÇ DA YALANA ORTAK OLDU
Maltepe Belediye Başkanı 'ın paylaşımı da aynı minvaldeydi. O da 12 yıldır hiçbir İBB Başkanı'nın kendilerini ziyaret etmediğini ileri sürüyordu:

"12 yıl aradan sonra Büyükşehir Belediye Başkanı, belediyemizi ziyaret etti. Maltepe'mizin pek çok sorununu birlikte çözmek için söz aldığımız @istanbulbld Başkanımız @ekrem_imamoglu ile Cevizli'ye kazandıracağımız Gösteri Merkezi ve Spor Kompleksi arazisinde incelemelerde bulunduk"

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