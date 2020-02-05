İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu dün Maltepe'deydi. Cevizli'de yapılacak Gösteri ve Spor Merkezi'nde incelemelerde bulunan, STK temsilcileri ve muhtarlarla görüşen İmamoğlu bu ziyaretini sosyal medyadan iliştirdiği bir yalanla birlikte paylaştı.

İmamoğlu paylaşımında, "Ne yazık ki; Maltepe'ye 12 yıldır İBB Başkanı gelmemiş. Bu kültürü değiştiriyoruz, İBB ayrım gözetmeden tüm ilçelerle uyumlu bir şekilde çalışacak. Bugün Maltepe Belediye Başkanımız @BskAliKilic , muhtarlarımız ve STK temsizcilerimizle bu ilçemiz ile ilgili çalışıyoruz." dedi.

ALİ KILIÇ DA YALANA ORTAK OLDU

Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın paylaşımı da aynı minvaldeydi. O da 12 yıldır hiçbir İBB Başkanı'nın kendilerini ziyaret etmediğini ileri sürüyordu:

"12 yıl aradan sonra Büyükşehir Belediye Başkanı, belediyemizi ziyaret etti. Maltepe'mizin pek çok sorununu birlikte çözmek için söz aldığımız @istanbulbld Başkanımız @ekrem_imamoglu ile Cevizli'ye kazandıracağımız Gösteri Merkezi ve Spor Kompleksi arazisinde incelemelerde bulunduk"