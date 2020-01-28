'Kedicik'in evinden öyle bir şey çıktı ki... Savcı kabul etmedi!

Polis, evde üç parça deniz istiridyesi fosili, balık fosili, salyangoz fosili, deniz süngeri, hayvan kafatası, bitki fosili gibi çok sayıda fosil ele geçirdi.

Polis bu fosilleri mühürlü bez torba içinde davanın görüldüğü İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'ne götürdü. Mahkeme, polislere bu fosilleri adli emanet bürosu savcılığına götürmelerini ve emanete alınmasını söyledi. Polislerin götürdüğü fosilleri savcı kabul etmedi.