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  • 28.01.2020 10:59
  • Son Güncelleme: 28.01.2020 11:07

'Kedicik'in evinden öyle bir şey çıktı ki... Savcı kabul etmedi!

suç örgütüne yönelik dava dolayısıyla şüpheli Kedicik ’nın evinde arama yapıldı. Aramada çok sayıda fosil ele geçirilirken, fosiller mühürlü torba içinde 30. ’ne götürdü. Savcı, bu fosilleri kabul etmedi. Fosillerin tarihi değeri tespit edilirse Demet Hanlı hakkında ayrıca soruşturma başlatılacak.

Polis, evde üç parça deniz istiridyesi fosili, balık fosili, salyangoz fosili, deniz süngeri, hayvan kafatası, bitki fosili gibi çok sayıda fosil ele geçirdi.

Polis bu fosilleri mühürlü bez torba içinde davanın görüldüğü İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'ne götürdü. Mahkeme, polislere bu fosilleri adli emanet bürosu savcılığına götürmelerini ve emanete alınmasını söyledi. Polislerin götürdüğü fosilleri savcı kabul etmedi.

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