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  • 18.12.2019 12:31
  • Son Güncelleme: 18.12.2019 14:08

'ın gözde kediciği konuştu! Sözleri şoke etti: Bizi hapse Allah soktu Allah çıkardı

'da bir villada kalan kadınlardan örgüt içinde 'Bacı ' olarak tanınan konuştu. Tülay Kumaşçı, "Cezaevinde yaşadıklarından bahseden Kumaşçı, de söyledi. Cezaevine bizi Allah soktu, yine Allah çıkardı. Hepsi güzel bir süreçti. Bizim için çok büyük tecrübe oldu. işlemiş insanlarla kaldık. satıcılarıyla kaldık. Roman kardeşlerimizle kaldık. Gerçekten bir imtihan süreciydi." ifadelerini kullandı.

Adnan Oktar grubuna yönelik soruşturma kapsamında 1 buçuk senedir cezaevinde bulunan 77'si kadın toplam 91 kişi ev hapsiyle tahliye edildi. Grup üyelerinin ev hapsi süreçleri başladı. Birkaç arkadaşıyla birlikte kendisine ait villada oturan ve örgüt hiyerarşik yapısı içinde 'bacı' olarak tanınan İTÜ Matematik Mühendisliği mezunu Tülay Kumaşçı da tahliye edilenler arasında bulunuyor.

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