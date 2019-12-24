Kediciklerin porno görüntüleri skandalı! Adnan Oktar'ın karşısında çırılçıplak oturmuşlar!

Grup sekste en iyi demek

-Bu kadınlar düşmanın en iffetlisi derken en para eden satılık Kadınlar haline gelirler. En ahlaklı derken grup seksten en iyi anlayan demek ister. Çok iyi okullarda okudular, hepsi en az 2 dil bilir derken, lise mezunu olduklarını tam dillerini malum yerlerde çok iyi kullandıklarından bahseder.

Adnan Oktar'ın önünde iç çamaşırsız otururlar

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